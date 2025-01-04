Сельская ипотека в 2025 году: какие изменения и нововведения ожидаются

В условиях, когда рыночные ставки по ипотеке стремятся в космос, льготные программы кредитования для многих россиян становятся едва ли не последней возможностью приобрести собственное жилье. Одна из таких программ — сельская ипотека. Рассказываем, какие изменения в ней могут произойти в 2025 году.
Что такое сельская ипотека
Сельская ипотека — это программа жилищного кредитования, по которой можно приобрести недвижимость в селе. Это может быть участок земли, дом, квартира или таунхаус. Также заемные средства можно потратить на оплату по договору с застройщиком.
Процентная ставка по сельской ипотеке сравнительно невелика — до 3% годовых. На приграничных территориях она составляет всего 0,1%. Почему процент такой низкий? Все дело в том, что часть ставки банкам компенсирует государство, предоставляя им субсидию.
Можно ли оформить сельскую ипотеку в 2025 году
Министерство сельского хозяйства не объявляло о намерениях завершить программу сельской ипотеки в 2025 году. Ожидается, что она будет доступна для заемщиков. Правда, в конце 2024 года банки исчерпали лимиты на выдачу сельской ипотеки, а новые пока не открыли.
Как изменятся условия сельской ипотеки в 2025 году
По данным Циан.Журнала, в 2025 году власти планируют изменить список территорий, которые относятся к сельским. Предположительно, из их числа могут исключить населенные пункты, которые находятся на расстоянии 50 и менее километров от административных центров, а также в 30 и менее километрах от городов, где живут больше 100 тысяч человек. Деревни, села и поселки, расположенные вокруг Севастополя, не будут считаться сельскими населенными пунктами, если находятся в радиусе 50 километров от него.
Таким образом чиновники планируют сделать программу более адресной. По их замыслу, после изменений пользоваться сельской ипотекой смогут те, кто живет и работает на селе, а не те, кто переехал за город, но продолжает трудиться в городе.
Измениться должны и требования к объекту недвижимости. Так, дома, приобретаемые в сельскую ипотеку, должны быть признаны пригодными к проживанию и подключены к централизованным коммуникациям (электричеству, газу, водоснабжению, водоотведению, отоплению). Наличие автономных источников этих ресурсов также допускается.
Максимальный размер кредита по сельской ипотеке сейчас составляет 6 миллионов рублей. Если этой суммы недостаточно, кредит на один объект может оформить каждый из супругов. Таким образом, максимальный размер займа на одну семью составляет 12 миллионов рублей.
Сейчас, чтобы получить ипотеку, каждый из супругов должен внести не менее 20% первоначального взноса. Если изменения в программу примут, будет достаточно внести 20% от стоимости недвижимости.
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