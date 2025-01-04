Forbes: Киев бросает в окопы ответственных за атаки на Россию

Киев направляет на передовую операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллеристов, которые активно участвуют в атаках на территорию России. Об этом сообщает издание Forbes.
«Артиллеристы, водители или операторы беспилотников оказываются в окопах», — пишет Forbes со ссылкой на основателя украинской аналитической группы Frontelligence Insight. По его словам, текущая ситуация вынуждает украинское командование искать новые подходы в комплектовании своих подразделений.
Мобилизация специалистов из подразделений поддержки приводит к истощению ресурсов. Также Forbes отмечает растущие риски отправки на передовую неподготовленных солдат.
Ранее URA.RU сообщало, что после начала боевых действий американские инструкторы во время тренировок стали угрожать солдатам отправкой на Украину. Офицеры США, согласно словам одного из бойцов ВСУ, говорили украинским новобранцам об их скорой смерти и называли их слабыми.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.