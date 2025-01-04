Минздрав: пострадавших в ДТП с автобусами пермяков отправили на лечение домой

Пять человек, получивших травмы в ДТП, отправлены на амбулаторное лечение
Пермяков, которые пострадали в ДТП с двумя автобусами, отправили на амбулаторное лечение. Об этом сообщает краевой Минздрав.
«Пять человек, получивших травмы в аварии с двумя автобусами 4 января, получили необходимую медпомощь. Они отправлены на амбулаторное лечение», — заявили в Минздраве для РБК Пермь.
ДТП произошло 4 января в 21:15 по местному времени. В результате пострадали шесть человек. Среди них один ребенок. Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку по факту ДТП с участием автобусов, также следователи возбудили уголовное дело.
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