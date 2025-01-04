04 января 2025

Минздрав: пострадавших в ДТП с автобусами пермяков отправили на лечение домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Пять человек, получивших травмы в ДТП, отправлены на амбулаторное лечение
Пять человек, получивших травмы в ДТП, отправлены на амбулаторное лечение Фото:

Пермяков, которые пострадали в ДТП с двумя автобусами, отправили на амбулаторное лечение. Об этом сообщает краевой Минздрав.

«Пять человек, получивших травмы в аварии с двумя автобусами 4 января, получили необходимую медпомощь. Они отправлены на амбулаторное лечение», — заявили в Минздраве для РБК Пермь. 

ДТП произошло 4 января в 21:15 по местному времени. В результате пострадали шесть человек. Среди них один ребенок. Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку по факту ДТП с участием автобусов, также следователи возбудили уголовное дело. 

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Пермяков, которые пострадали в ДТП с двумя автобусами, отправили на амбулаторное лечение. Об этом сообщает краевой Минздрав. «Пять человек, получивших травмы в аварии с двумя автобусами 4 января, получили необходимую медпомощь. Они отправлены на амбулаторное лечение», — заявили в Минздраве для РБК Пермь.  ДТП произошло 4 января в 21:15 по местному времени. В результате пострадали шесть человек. Среди них один ребенок. Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку по факту ДТП с участием автобусов, также следователи возбудили уголовное дело. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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