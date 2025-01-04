04 января 2025

Бастрыкин заинтересовался ДТП с автобусами, где пострадали шесть пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Доклад Бастрыкину предоставит руководитель СУ СК по Пермскому краю Дмитрий Головкин
Доклад Бастрыкину предоставит руководитель СУ СК по Пермскому краю Дмитрий Головкин Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобусов в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Водитель одного из пермских маршрутных автобусов допустил столкновение с другим автобусом, находившимся на остановке. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, указывающего на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — написано в telegram-канале ведомства.

Столкновение автобусов произошло 4 января. Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку по факту ДТП. Следователи возбудили уголовное дело. В результате пострадали шесть пермяков. Пять человек, получивших травмы в аварии, отправлены на амбулаторное лечение, сообщил региональный Минздрав.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобусов в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «Водитель одного из пермских маршрутных автобусов допустил столкновение с другим автобусом, находившимся на остановке. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, указывающего на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — написано в telegram-канале ведомства. Столкновение автобусов произошло 4 января. Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку по факту ДТП. Следователи возбудили уголовное дело. В результате пострадали шесть пермяков. Пять человек, получивших травмы в аварии, отправлены на амбулаторное лечение, сообщил региональный Минздрав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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