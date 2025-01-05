«Неприлично»: Шольц отреагировал на слухи о желании встретиться с Путиным

Шольц: слова Кизеветтера о желании встретиться с Путиным неприличные
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Шольц не планирует посещать Москву в ближайшее время
Шольц не планирует посещать Москву в ближайшее время Фото:

Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко отреагировал на слова эксперта по иностранным делам ХДС Родериха Кизеветтера об его желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что распускать подобные слухи неприлично. 

«Шольц называет заявление Кизеветтера „глубоко неприличным“», — говорится в материале Spiegel. Член Буденстага Маттиас Мирш даже потребовал Кизеветтера извиниться перед канцлером за такие слова. 

Ранее Кизеветтер сообщил о возможной встрече Шольца и Путина, которая якобы может состояться в Москве до 23 февраля. При этом он не рассказал, откуда обладает подобной информацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков же отметил, что в ближайшее время глава государства не планирует встречаться с канцлером. 

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц резко отреагировал на слова эксперта по иностранным делам ХДС Родериха Кизеветтера об его желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что распускать подобные слухи неприлично.  «Шольц называет заявление Кизеветтера „глубоко неприличным“», — говорится в материале Spiegel. Член Буденстага Маттиас Мирш даже потребовал Кизеветтера извиниться перед канцлером за такие слова.  Ранее Кизеветтер сообщил о возможной встрече Шольца и Путина, которая якобы может состояться в Москве до 23 февраля. При этом он не рассказал, откуда обладает подобной информацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков же отметил, что в ближайшее время глава государства не планирует встречаться с канцлером. 
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