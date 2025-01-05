N-tv: новые власти Сирии замазали Бербок на общих фото со встречи в Дамаске

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Анналену Бербок (справа) специально замазали на общих фотографиях со встречи в Дамаске
Анналену Бербок (справа) специально замазали на общих фотографиях со встречи в Дамаске Фото:

Представители новых властей в Сирии заретушировали главу МИД ФРГ Анналену Бербок на общих фотографиях в соцсетях, которые были сделаны на встрече в Дамаске. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv. Причем до этого сирийские власти открыто отказались пожимать руку Бербок, которая незапланированно прибыла в страну. 

На сайте телеканала показали эту самую заретушированную фотографию. На ней Анналена Бербок специально замазана таким образом, чтобы ее было проблематично узнать. Далее немецкие журналисты отмечают, что у сирийского правительства есть проблемы при общении с «влиятельным женщинами из-за рубежа». 

До этого Бербок прибыла в Дамаск с незапланированным визитом, передает RT. После того как она сошла с самолета и подошла к представителям сирийских властей, те демонстративно отказались пожимать ей руку, однако пожали руку мужчине из немецкой делегации, который подошел следом.

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Представители новых властей в Сирии заретушировали главу МИД ФРГ Анналену Бербок на общих фотографиях в соцсетях, которые были сделаны на встрече в Дамаске. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv. Причем до этого сирийские власти открыто отказались пожимать руку Бербок, которая незапланированно прибыла в страну.  На сайте телеканала показали эту самую заретушированную фотографию. На ней Анналена Бербок специально замазана таким образом, чтобы ее было проблематично узнать. Далее немецкие журналисты отмечают, что у сирийского правительства есть проблемы при общении с «влиятельным женщинами из-за рубежа».  До этого Бербок прибыла в Дамаск с незапланированным визитом, передает RT. После того как она сошла с самолета и подошла к представителям сирийских властей, те демонстративно отказались пожимать ей руку, однако пожали руку мужчине из немецкой делегации, который подошел следом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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