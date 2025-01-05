У пляжа Анапы нашли новое нефтяное пятно. Видео

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В Крыму обнаружено новое пятно нефтепродуктов (архивное фото)
В Крыму обнаружено новое пятно нефтепродуктов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

При обследовании береговой линии Анапы спецслужбы обнаружили новое нефтяное пятно. Об этом сообщили в МЧС России.

«В 1,5 километрах от берега центрального пляжа Анапы обнаружено маслянистое пятно в сторону поселка Витязево», — заявили в официальном telegram-канале ведомства. Сообщается, что специалисты Морспасслужбы уже приступили к сбору жидкости.

Сейчас на месте работают 40 человек и шесть единиц техники. Также за сутки очищено более одного километра побережья в Опукском заповеднике.

15 декабря в Керченском проливе затонули два танкера, которые перевозили токсичные вещества. Из-за разлива мазута начали погибать морские животные и птицы. С начала работ в Крыму обследовано 72 километра берега, очищено порядка 70 000 метров, а также вывезены более 9 000 мешков отходов.

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При обследовании береговой линии Анапы спецслужбы обнаружили новое нефтяное пятно. Об этом сообщили в МЧС России. «В 1,5 километрах от берега центрального пляжа Анапы обнаружено маслянистое пятно в сторону поселка Витязево», — заявили в официальном telegram-канале ведомства. Сообщается, что специалисты Морспасслужбы уже приступили к сбору жидкости. Сейчас на месте работают 40 человек и шесть единиц техники. Также за сутки очищено более одного километра побережья в Опукском заповеднике. 15 декабря в Керченском проливе затонули два танкера, которые перевозили токсичные вещества. Из-за разлива мазута начали погибать морские животные и птицы. С начала работ в Крыму обследовано 72 километра берега, очищено порядка 70 000 метров, а также вывезены более 9 000 мешков отходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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