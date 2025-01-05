Какие изменения ждут автомобилистов в 2025 году: что важно знать

Наступивший 2025 год принес российским автомобилистам массу новых правил и увеличенные штрафные санкции за нарушение правил дорожного движения. Подробнее о самых важных нововведениях — узнаете из публикации URA.RU.
Рост цен на автомобили
Стоимость автомобилей на российском рынке продолжают увеличиваться. Вслед за ценами на новые машины прайсы растут и на «вторчику». После 1 января нового года произошло очередное удорожание из-за повышения ставок утилизационного сбора.
Сумма утильсбора для техники с объемом двигателя от одного до двух литров, ввезенной для перепродажи, сейчас составляет 667 400 рублей, а к 2030-му — увеличится до 1 172 400 рублей. Для автомобилей с объемом двигателя до трех литров и годом выпуска более трех лет обязательный платеж — 2 839 400 рублей, а через пять лет он должен достигнуть 4 988 600 рублей.
Гибриды и электрокары тоже не дешевеют. Размер утильсбора на начало года — 667 400 рублей. Для электромобилей старше трех лет он составляет 1 174 000 рублей.
Удорожание техосмотра
Тарифы на техосмотр в России устанавливают региональные власти, поэтому в разных субъектах цифры разные. Самые низкие тарифы на 1 января были установлены в Ивановской и Кемеровской областях, а также в ЛНР (менее тысячи рублей). Самые высокие — в Краснодарском крае, Ненецком автономном округе и Амурской области (более полутора тысяч рублей). В среднем по стране цена услуги выросла на 7,3–7,5%.
Установлен ГОСТ для госномеров
Сейчас номера без российского триколора — вне закона. Исключение составляют дипломатические номера красного цвета. При этом разрешается использовать госзнаки без флага РФ, изготовленные до 31 декабря 2024 года, следующих типов:
- тип 1Б — желтые для такси и пассажирских автобусов;
- типы 20, 21 и 22 — голубые для транспортных средств МВД.
За нарушением установленных порядков последует наказание. За белый госномер без триколора будет грозить предупреждение или штраф до 500 рублей.
Увеличение штрафов
Решение о поднятии штрафов за нарушения ПДД ранее было одобрено в Совете Федерации. Позже указ пописал президент России Владимир Путин. Суммы, с которыми придется расстаться нарушителям в начале 2025 года, увеличились в 1,5 раза, при этом скидка при своевременной оплате штрафов сократилась вдвое.
К примеру, максимальная выплата за превышение скорости выросла с 5 тысяч рублей до 7,5 тысячи. А штраф с водителя, который не был пристегнуть за рулем, увеличится с одной до 1,5 тысячи рублей.
Контроль за ОСАГО
В РФ дорожные камеры уже проверяют наличие полисов ОСАГО. Но штрафы пока не предусмотрены. Решение о запуске полноценной автоматической фиксации машин без полиса «автогражданки» будет приниматься по итогам тестирования. Предположительно, пробный период продлится 12 месяцев
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.