В РАН допустили военный разгром Украины в 2025 году

Военный разгром Украины может произойти в 2025 году, если обстоятельства сложатся определенным образом. Об этом свидетельствуют данные Института мировой экономики и международных отношений РАН.
«При определенном стечении обстоятельств возможен сценарий военного разгрома Украины уже в 2025 году. Однако он ... на момент написания прогноза не рассматривается в качестве базового», — передает РИА Новости текст документа. Согласно данным РАН, для такого сценарий необходимы как некоторые сформированные внешние тренды, так и допресурсы и организация с российской стороны.
В докладе также говорится, что политика Украины все еще достаточно устойчива даже при уставшем от военных действий обществе и сниженном доверии к власти. Кроме того, прогнозисты отмечают, что украинский лидер Владимир Зеленский смог снизить значение парламента, ограничить участие олигархов в политике и вытеснить оппозицию из политического круга.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов к немедленному прекращению огня и переговорам с Россией. Он считает, что такой сценарий возможен при дальнейшем обеспечении безопасности Украины. Когда может закончиться конфликт, в каком состоянии Украина вступила в 2025 год и как новоизбранный президент США Дональд Трамп повлияет на ход конфликта — в материале URA.RU.
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