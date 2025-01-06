В РАН допустили военный разгром Украины в 2025 году

ИМЭМО РАН: военный разгром Украины может произойти в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сценарий военного разгрома Украины возможен в 2025 году
Сценарий военного разгрома Украины возможен в 2025 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный разгром Украины может произойти в 2025 году, если обстоятельства сложатся определенным образом. Об этом свидетельствуют данные Института мировой экономики и международных отношений РАН.

«При определенном стечении обстоятельств возможен сценарий военного разгрома Украины уже в 2025 году. Однако он ... на момент написания прогноза не рассматривается в качестве базового», — передает РИА Новости текст документа. Согласно данным РАН, для такого сценарий необходимы как некоторые сформированные внешние тренды, так и допресурсы и организация с российской стороны.

В докладе также говорится, что политика Украины все еще достаточно устойчива даже при уставшем от военных действий обществе и сниженном доверии к власти. Кроме того, прогнозисты отмечают, что украинский лидер Владимир Зеленский смог снизить значение парламента, ограничить участие олигархов в политике и вытеснить оппозицию из политического круга.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов к немедленному прекращению огня и переговорам с Россией. Он считает, что такой сценарий возможен при дальнейшем обеспечении безопасности Украины. Когда может закончиться конфликт, в каком состоянии Украина вступила в 2025 год и как новоизбранный президент США Дональд Трамп повлияет на ход конфликта — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военный разгром Украины может произойти в 2025 году, если обстоятельства сложатся определенным образом. Об этом свидетельствуют данные Института мировой экономики и международных отношений РАН. «При определенном стечении обстоятельств возможен сценарий военного разгрома Украины уже в 2025 году. Однако он ... на момент написания прогноза не рассматривается в качестве базового», — передает РИА Новости текст документа. Согласно данным РАН, для такого сценарий необходимы как некоторые сформированные внешние тренды, так и допресурсы и организация с российской стороны. В докладе также говорится, что политика Украины все еще достаточно устойчива даже при уставшем от военных действий обществе и сниженном доверии к власти. Кроме того, прогнозисты отмечают, что украинский лидер Владимир Зеленский смог снизить значение парламента, ограничить участие олигархов в политике и вытеснить оппозицию из политического круга. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов к немедленному прекращению огня и переговорам с Россией. Он считает, что такой сценарий возможен при дальнейшем обеспечении безопасности Украины. Когда может закончиться конфликт, в каком состоянии Украина вступила в 2025 год и как новоизбранный президент США Дональд Трамп повлияет на ход конфликта — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...