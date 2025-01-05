05 января 2025
04 января 2025

В Челябинске возобновит работу ледовый городок на площади Революции

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск, ледовый городок, снегурочка
Ледовый городок в центре Челябинска возобновляет работу Фото:

В центре Челябинска возобновит работу ледовый городок. Как рассказали в пресс-службе мэрии, открытие намечено на 13 часов.

«Сегодня с 13 часов ледовый городок „Остров сокровищ“ начнет свою работу. Объект расположен на площади Революции», — отметили в мэрии.

Городок закрыли с 4 января. Причиной стало потепление на улице. Тогда же приостановили работу катки в Городском саду имени Пушкина и в Копейске.

Утром понедельника также заработал ледовый городок в Златоусте, который также закрывали. В 15 часов здесь организовали анимационную программу с героями сказок, сообщила администрация парка «Крылатко». Пять копейских катков и четыре хоккейные коробки, рассказали в учреждении «Спортивные сооружения КГО», работают в штатном режиме.

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В центре Челябинска возобновит работу ледовый городок. Как рассказали в пресс-службе мэрии, открытие намечено на 13 часов. «Сегодня с 13 часов ледовый городок „Остров сокровищ“ начнет свою работу. Объект расположен на площади Революции», — отметили в мэрии. Городок закрыли с 4 января. Причиной стало потепление на улице. Тогда же приостановили работу катки в Городском саду имени Пушкина и в Копейске. Утром понедельника также заработал ледовый городок в Златоусте, который также закрывали. В 15 часов здесь организовали анимационную программу с героями сказок, сообщила администрация парка «Крылатко». Пять копейских катков и четыре хоккейные коробки, рассказали в учреждении «Спортивные сооружения КГО», работают в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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