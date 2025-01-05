В Челябинске возобновит работу ледовый городок на площади Революции

06 января 2025 в 12:33 Размер текста - 17 +

Ледовый городок в центре Челябинска возобновляет работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска возобновит работу ледовый городок. Как рассказали в пресс-службе мэрии, открытие намечено на 13 часов. «Сегодня с 13 часов ледовый городок „Остров сокровищ“ начнет свою работу. Объект расположен на площади Революции», — отметили в мэрии. Городок закрыли с 4 января. Причиной стало потепление на улице. Тогда же приостановили работу катки в Городском саду имени Пушкина и в Копейске. Утром понедельника также заработал ледовый городок в Златоусте, который также закрывали. В 15 часов здесь организовали анимационную программу с героями сказок, сообщила администрация парка «Крылатко». Пять копейских катков и четыре хоккейные коробки, рассказали в учреждении «Спортивные сооружения КГО», работают в штатном режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Челябинска возобновит работу ледовый городок. Как рассказали в пресс-службе мэрии, открытие намечено на 13 часов. «Сегодня с 13 часов ледовый городок „Остров сокровищ“ начнет свою работу. Объект расположен на площади Революции», — отметили в мэрии. Городок закрыли с 4 января. Причиной стало потепление на улице. Тогда же приостановили работу катки в Городском саду имени Пушкина и в Копейске. Утром понедельника также заработал ледовый городок в Златоусте, который также закрывали. В 15 часов здесь организовали анимационную программу с героями сказок, сообщила администрация парка «Крылатко». Пять копейских катков и четыре хоккейные коробки, рассказали в учреждении «Спортивные сооружения КГО», работают в штатном режиме.