В Челябинске возобновит работу ледовый городок на площади Революции

В центре Челябинска возобновит работу ледовый городок. Как рассказали в пресс-службе мэрии, открытие намечено на 13 часов.
«Сегодня с 13 часов ледовый городок „Остров сокровищ“ начнет свою работу. Объект расположен на площади Революции», — отметили в мэрии.
Городок закрыли с 4 января. Причиной стало потепление на улице. Тогда же приостановили работу катки в Городском саду имени Пушкина и в Копейске.
Утром понедельника также заработал ледовый городок в Златоусте, который также закрывали. В 15 часов здесь организовали анимационную программу с героями сказок, сообщила администрация парка «Крылатко». Пять копейских катков и четыре хоккейные коробки, рассказали в учреждении «Спортивные сооружения КГО», работают в штатном режиме.
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