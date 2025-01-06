Как государство поддержит семьи в 2025: все о выплатах на детей

В 2025 году государство продолжает активно поддерживать семьи с детьми, предоставляя различные выплаты и пособия. По информации с официального сайта Государственной Думы РФ, в этом году произошли изменения в размерах и условиях получения ряда выплат. На какую помощь от государства можно рассчитывать при рождении ребенка в 2025 году — подробнее в материале URA.RU.
Единовременная выплата при рождении ребенка в 2025
Первый подарок от государства родители получат сразу после рождения малыша. В соответствии с информацией от Государственной Думы Российской Федерации — единовременная выплата при рождении ребенка после 1 февраля 2025 года — единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 26 400 рублей. Если одновременно родилось двое или более детей, выплата будет назначена на каждого из них. Для тех, кто станет родителями до 31 января 2025 года включительно, размер пособия составит 24 604 рублей. Работающие мамы и папы оформят выплату по месту работы, а безработные — через Госуслуги или в отделении Социального фонда России (СФР).
Некоторым счастливчикам повезет вдвойне — отдельные регионы предусмотрели дополнительные меры поддержки для своих жителей. Поэтому не забудьте уточнить в местном отделении соцзащиты, какие еще сюрпризы приготовили власти для молодых родителей.
Единое пособие на детей для семей с низким доходом
Если доход семьи с ребенком не дотягивает до прожиточного минимума, на помощь придет единое пособие. Право на него имеют малообеспеченные семьи с детьми до 17 лет, а также беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки (от 8,8 до 17,7 тысяч рублей на ребенка и от 9,6 до 19,3 тысяч рублей для беременных женщин ежемесячно).Главное условие — соответствовать критериям нуждаемости, которые устанавливает государство.
Декретные пособия в 2025 году
Трудоустроенные женщины могут рассчитывать на солидную прибавку к семейному бюджету в виде декретных выплат. Пособие по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 лет — это существенная поддержка для работающих мам.
Размер выплат зависит от среднего заработка за последние два года и может достигать внушительных сумм. К примеру, за 140 дней стандартного декретного отпуска в 2025 году можно получить более 780 тысяч рублей, что в 1,4 раза превышает показатель 2024 года. В случае осложненных родов (156 дней отпуска) будущая мама получит 885 139 рублей, а при многоплодной беременности (194 дня отпуска) — 1 100 750 рублей.
Материнский капитал в 2025 году
Материнский капитал — это настоящий подарок от государства для семей с детьми. В 2025 году его размер составит 676 399 рублей на первого ребенка и 893 836 рублей — на второго (если семья не получала маткапитал на первенца).
Даже если часть средств уже потрачена, остаток все равно будет ежегодно индексироваться. Направить деньги можно на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию мамы или адаптацию ребенка-инвалида.
Льготы и выплаты для многодетных семей в 2025 году
Особое внимание государство уделяет поддержке многодетных семей, в которых воспитываются трое и более детей. Родители в таких семьях имеют право брать отпуск в удобное для них время, если у них есть ребенок младше 14 лет. Кроме того, им доступны налоговые вычеты, снижение налога на имущество и землю.
При рождении третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года семья может получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. А еще многодетным полагается бесплатный земельный участок размером 10 соток.
Поддержка в первые годы жизни ребенка в 2025 году
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет с 1 января 2025 года составляет 9227,24 рубля, а максимальный — 68 995,48 рублей. Сумма выплаты рассчитывается индивидуально и составляет 40% от среднего заработка за два предшествующих года, но не может быть ниже установленного минимума и выше максимального значения.
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