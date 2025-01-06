Песков раскрыл планы Путина на Рождество

Песков: Путин будет присутствовать на богослужении в Рождество
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Песков заявил, что Путин посетит богослужение
Песков заявил, что Путин посетит богослужение Фото:

Президент РФ Владимир Путин приедет в Рождество на церковную службу. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

«Путин традиционно посетит рождественское богослужение в этом году», — рассказал Песков. Его слова передает ТАСС. 

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что во время празднования Нового года российский лидер находился дома. Также он отметил, что в кабинете Владимира Путина накануне праздника установили новогоднюю елку. 

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Президент РФ Владимир Путин приедет в Рождество на церковную службу. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.  «Путин традиционно посетит рождественское богослужение в этом году», — рассказал Песков. Его слова передает ТАСС.  Ранее Дмитрий Песков сообщил, что во время празднования Нового года российский лидер находился дома. Также он отметил, что в кабинете Владимира Путина накануне праздника установили новогоднюю елку. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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