Песков раскрыл планы Путина на Рождество

Песков заявил, что Путин посетит богослужение
Президент РФ Владимир Путин приедет в Рождество на церковную службу. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Путин традиционно посетит рождественское богослужение в этом году», — рассказал Песков. Его слова передает ТАСС.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что во время празднования Нового года российский лидер находился дома. Также он отметил, что в кабинете Владимира Путина накануне праздника установили новогоднюю елку.
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