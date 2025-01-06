Роскомнадзор объяснил причину массового сбоя сервисов в Рунете

Причиной массового сбоя российских сервисов стала авария на магистральной сети одного из операторов связи. Об этом сообщает Роскомнадзор.
«Причиной массового сбоя сервисов в РФ стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи», — передает ТАСС сообщение РКН. Там добавили, что инцидент уже устранен.
Ранее были зафиксированы сбои в работе таких российских мобильных операторов, как МТС, МегаФон и Tele2. По данным сервиса, который занимается мониторингом функционирования различных сервисов и сайтов в России, на работу МТС было подано 24284 жалоб россиян.
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