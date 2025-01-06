Роскомнадзор объяснил причину массового сбоя сервисов в Рунете

РКН: массовый сбой сервисов в РФ произошел из-за аварии на магистральной сети
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария на магистральной сети устранена, отметили в РКН
Авария на магистральной сети устранена, отметили в РКН Фото:

Причиной массового сбоя российских сервисов стала авария на магистральной сети одного из операторов связи. Об этом сообщает Роскомнадзор.

«Причиной массового сбоя сервисов в РФ стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи», — передает ТАСС сообщение РКН. Там добавили, что инцидент уже устранен. 

Ранее были зафиксированы сбои в работе таких российских мобильных операторов, как МТС, МегаФон и Tele2. По данным сервиса, который занимается мониторингом функционирования различных сервисов и сайтов в России, на работу МТС было подано 24284 жалоб россиян.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной массового сбоя российских сервисов стала авария на магистральной сети одного из операторов связи. Об этом сообщает Роскомнадзор. «Причиной массового сбоя сервисов в РФ стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи», — передает ТАСС сообщение РКН. Там добавили, что инцидент уже устранен.  Ранее были зафиксированы сбои в работе таких российских мобильных операторов, как МТС, МегаФон и Tele2. По данным сервиса, который занимается мониторингом функционирования различных сервисов и сайтов в России, на работу МТС было подано 24284 жалоб россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...