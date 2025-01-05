Что грозит силовику, сбившему насмерть пенсионерку в Екатеринбурге

Полицейскому, переехавшему пенсионерку в Екатеринбурге, грозит пять лет колонии

Фигуранту грозит лишение свободы за неосторожное вождение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотруднику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Марату К., переехавшему пенсионерку в одном из дворов Екатеринбурга, грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи завели уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы», — следует из сообщения. Следователи продолжают расследование.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в момент аварии у офицера был выходной. Он был трезвый и отгонял свою Chevrolet Lacetti для уборки придомовой площадки. «Женщина оказалась вне поля его видимости. Собранные материалы полиция в установленном порядке направила для принятия процессуального решения в следственные органы», — отметил полковник Горелых.

Смертельная авария случилась 4 января возле дома на Щорса, 103. По одной из версий, фигурантом является некий Марат К., ранее служивший в отделе полиции №5 (официально информация не подтверждена).