Американская сторона должна сподвигнуть Россию на проведение мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.
«Соединенные Штаты Америки должны помочь нам, чтобы изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров», — заявил Макрон в ходе своего выступления в Елисейском дворце. Прямая трансляция велась в соцсети Х.
При этом российская сторона ранее уже выступала с мирным инициативами, однако Киев отказывался от этого, передает «Царьград». Президент РФ Владимир Путин сообщил, что для начала диалога Украина должна вывести свои войска из новых российских регионов. Также Киев должен провести демилитаризацию и денацификацию и отказаться от вступления в НАТО.
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