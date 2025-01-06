Омбудсмен Лубинец: обмены между пленными ВСУ и ВС РФ будут регулярными

В 2025 году обмены пленными между Россией и Украиной могут стать систематическими с приоритетом на возвращение тяжелобольных и тяжелораненых. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитро Лубинец.
«Сейчас есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими, с приоритетностью возвращения, прежде всего, тяжелобольных и тяжелораненых», — написал Лубинец в своем telegram-канале. По словам Лубинца, также было достигнуто соглашение о том, что каждый украинский военнопленный и гражданский заложник будет получать сверток с вещами от Украины через Международный Комитет Красного Креста.
Ранее URA.RU писало о главных событиях спецоперации на 30 декабря 2024-го. Одним из них стал обмен, в ходе которого в Россию вернули 150 военнослужащих.
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