Россия и Украина обменялись пленными: главное о спецоперации к 30 декабря

Президент США Джо Байден перед своим уходом с поста выделил Украине очередной транш военной помощи на почти 2,5 млрд долларов, деньги были взяты из замороженных активов России. Также сегодня РФ и Украина провели обмен военнопленными 150 на 150 человек. Главное о спецоперации к 30 декабря — в материале URA.RU.
Новый пакет военной помощи Украине
Американская сторона выделила Киеву новый транш военной поддержки на сумму почти 2,5 млрд долларов. В пакет помощи войдут боеприпасы для HIMARS, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, ракеты TOW и индивидуальное снаряжение для ВСУ. Пентагон занимается передачей Украине тысяч ракет, сотен бронемашин и «сотен тысяч» артиллерийских боеприпасов. Таким образом, США до конца президентского срока Байдена и инаугурации избранного главы страны Дональда Трампа будут заниматься поддержкой Киева.
Обмен военнопленными
Украина и Россия провели обмен пленными бойцами 150 на 150 человек. Освобожденные военные находятся в Белоруссии, там им оказывают медицинскую помощь. После этого их отправят в РФ, где они пройдут реабилитацию в медицинских учреждениях при Минобороны. В обмене пленными посодействовали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
В Курской области уничтожены более 40 тысяч военных из Украины
За 30 декабря российские средства ПВО сбили в небе три ракеты украинской армии. Одна из ракет была уничтожена утром, еще две — ближе к вечеру, написали в telegram-канале правительства.
За сутки потери украинской армии в Курской области составили до 310 военных. Также были уничтожены 10 боевых бронированных машин, боевая машина пехоты, артиллерия и шесть автомобилей. Всего за время боев в регионе погибло 45 530 военнослужащих ВСУ, говорится в сводке Минобороны.
В Краснодарском крае сбили БПЛА армии Украины
В регионе российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник. Он был сбит в промежутке между 10:00 и 12:00 по московскому времени. Также примерно в это же время был сбит еще один БПЛА, но уже над Брянской областью.
В Харьковской области сорвана ротация ВСУ
Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» под Харьковом сорвали ротацию армии Украины. Так, бойцы были обнаружены с помощью разведывательных БПЛА, когда они пытались разместиться в лесистой местности. Однако ВС РФ прямым попаданием расчетов дронов уничтожили пикап с военными, сообщили в Минобороны России.
В Херсонской области ВСУ атаковали здание Центральной больницы
ВС Украины обстреляли здание Центральной районной больницы в городе Алешки Херсонской области. Губернатор области Владимир Сальдо сообщил, что дрон был направлен прямо в кабинет главврача медучреждения Владимира Харлана. В результате атаки погиб заместитель главврача по лечебной работе. Также Владимир Харлан получил серьезные осколочные ранения.
Армия Украины попыталась атаковать нефтепровод «Дружба»
ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба», который играет ключевую роль в транспортировке нефти в страны Европы. Он расположен в районе Новозыбкова Брянской области. Для атаки украинская армия использовала ракету-дрон «Пекло». Удар последовала после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил Киев о потенциальной остановке поставок электроэнергии.
В результате атаки было частично повреждено техническое строение на территории нефтепровода. Сам нефтепровод не пострадал, жертв среди людей также не было.
ВС РФ взяли под контроль еще один поселок в ДНР
Военные России в ходе боевых действий освободили поселок Новооленовка. Он находится в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подробностей об освобождении населенного пункта не приводится.
Польша хочет проложить дорогу к РФ для переброски военных
Польская сторона планирует строительство дороги, ведущей к границе с Калининградской областью, чтобы оперативно перемещать военные подразделения, если в этом возникнет необходимость. Замминистра иностранных дел Польши Мачей Дущик указал, что работы начнутся в ближайшие месяцы, и дорога будет готова к 2025 году.
Расчет «Гиацинт-С » уничтожил артиллерийские установки ВСУ
Расчеты самоходных установок «Гиацинт-С » группировки «Запад» уничтожили скрытые позиции артиллерийских систем Krab и AS-90 ВСУ. Также были ликвидированы командный пункт управления БПЛА и позиции украинских военнослужащих. Отмечается, что цели обнаружены с помощью разведывательных беспилотников, передает «Пятый канал».
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