Россия и Украина обменялись пленными: главное о спецоперации к 30 декабря

США выделила Украине 15 млрд долларов военной помощи из активов РФ
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США отправили для ВСУ почти 2,5 млрд долларов в качестве помощи
США отправили для ВСУ почти 2,5 млрд долларов в качестве помощи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден перед своим уходом с поста выделил Украине очередной транш военной помощи на почти 2,5 млрд долларов, деньги были взяты из замороженных активов России. Также сегодня РФ и Украина провели обмен военнопленными 150 на 150 человек. Главное о спецоперации к 30 декабря — в материале URA.RU.

Новый пакет военной помощи Украине

Американская сторона выделила Киеву новый транш военной поддержки на сумму почти 2,5 млрд долларов. В  пакет помощи войдут боеприпасы для HIMARS, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, ракеты TOW и индивидуальное снаряжение для ВСУ. Пентагон занимается передачей Украине тысяч ракет, сотен бронемашин и «сотен тысяч» артиллерийских боеприпасов. Таким образом, США до конца президентского срока Байдена и инаугурации избранного главы страны Дональда Трампа будут заниматься поддержкой Киева.

Обмен военнопленными

Украина и Россия провели обмен пленными бойцами 150 на 150 человек. Освобожденные военные находятся в Белоруссии, там им оказывают медицинскую помощь. После этого их отправят в РФ, где они пройдут реабилитацию в медицинских учреждениях при Минобороны. В обмене пленными посодействовали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). 

В Курской области уничтожены более 40 тысяч военных из Украины

За 30 декабря российские средства ПВО сбили в небе три ракеты украинской армии. Одна из ракет была уничтожена утром, еще две — ближе к вечеру, написали в telegram-канале правительства.

За сутки потери украинской армии в Курской области составили до 310 военных. Также были уничтожены 10 боевых бронированных машин, боевая машина пехоты, артиллерия и шесть автомобилей. Всего за время боев в регионе погибло 45 530 военнослужащих ВСУ, говорится в сводке Минобороны. 

В Краснодарском крае сбили БПЛА армии Украины

В регионе российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник. Он был сбит в промежутке между 10:00 и 12:00 по московскому времени. Также примерно в это же время был сбит еще один БПЛА, но уже над Брянской областью. 

В Харьковской области сорвана ротация ВСУ

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» под Харьковом сорвали ротацию армии Украины. Так, бойцы были обнаружены с помощью разведывательных БПЛА, когда они пытались разместиться в лесистой местности. Однако ВС РФ прямым попаданием расчетов дронов уничтожили пикап с военными, сообщили в Минобороны России. 

В Херсонской области ВСУ атаковали здание Центральной больницы

ВС Украины обстреляли здание Центральной районной больницы в городе Алешки Херсонской области. Губернатор области Владимир Сальдо сообщил, что дрон был направлен прямо в кабинет главврача медучреждения Владимира Харлана. В результате атаки погиб заместитель главврача по лечебной работе. Также Владимир Харлан получил серьезные осколочные ранения. 

Армия Украины попыталась атаковать нефтепровод «Дружба»

ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба», который играет ключевую роль в транспортировке нефти в страны Европы. Он расположен в районе Новозыбкова Брянской области. Для атаки украинская армия использовала ракету-дрон «Пекло». Удар последовала после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил Киев о потенциальной остановке поставок электроэнергии. 

В результате атаки было частично повреждено техническое строение на территории нефтепровода. Сам нефтепровод не пострадал, жертв среди людей также не было.

ВС РФ взяли под контроль еще один поселок в ДНР

Военные России в ходе боевых действий освободили поселок Новооленовка. Он находится в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подробностей об освобождении населенного пункта не приводится. 

Польша хочет проложить дорогу к РФ для переброски военных

Польская сторона планирует строительство дороги, ведущей к границе с Калининградской областью, чтобы оперативно перемещать военные подразделения, если в этом возникнет необходимость. Замминистра иностранных дел Польши Мачей Дущик указал, что работы начнутся в ближайшие месяцы, и дорога будет готова к 2025 году.

Расчет «Гиацинт-С » уничтожил артиллерийские установки ВСУ

Расчеты самоходных установок «Гиацинт-С » группировки «Запад» уничтожили скрытые позиции артиллерийских систем Krab и AS-90 ВСУ. Также были ликвидированы командный пункт управления БПЛА и позиции украинских военнослужащих. Отмечается, что цели обнаружены с помощью разведывательных беспилотников, передает «Пятый канал». 

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Президент США Джо Байден перед своим уходом с поста выделил Украине очередной транш военной помощи на почти 2,5 млрд долларов, деньги были взяты из замороженных активов России. Также сегодня РФ и Украина провели обмен военнопленными 150 на 150 человек. Главное о спецоперации к 30 декабря — в материале URA.RU. Новый пакет военной помощи Украине Американская сторона выделила Киеву новый транш военной поддержки на сумму почти 2,5 млрд долларов. В  пакет помощи войдут боеприпасы для HIMARS, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, ракеты TOW и индивидуальное снаряжение для ВСУ. Пентагон занимается передачей Украине тысяч ракет, сотен бронемашин и «сотен тысяч» артиллерийских боеприпасов. Таким образом, США до конца президентского срока Байдена и инаугурации избранного главы страны Дональда Трампа будут заниматься поддержкой Киева. Обмен военнопленными Украина и Россия провели обмен пленными бойцами 150 на 150 человек. Освобожденные военные находятся в Белоруссии, там им оказывают медицинскую помощь. После этого их отправят в РФ, где они пройдут реабилитацию в медицинских учреждениях при Минобороны. В обмене пленными посодействовали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).  В Курской области уничтожены более 40 тысяч военных из Украины За 30 декабря российские средства ПВО сбили в небе три ракеты украинской армии. Одна из ракет была уничтожена утром, еще две — ближе к вечеру, написали в telegram-канале правительства. За сутки потери украинской армии в Курской области составили до 310 военных. Также были уничтожены 10 боевых бронированных машин, боевая машина пехоты, артиллерия и шесть автомобилей. Всего за время боев в регионе погибло 45 530 военнослужащих ВСУ, говорится в сводке Минобороны.  В Краснодарском крае сбили БПЛА армии Украины В регионе российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник. Он был сбит в промежутке между 10:00 и 12:00 по московскому времени. Также примерно в это же время был сбит еще один БПЛА, но уже над Брянской областью.  В Харьковской области сорвана ротация ВСУ Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» под Харьковом сорвали ротацию армии Украины. Так, бойцы были обнаружены с помощью разведывательных БПЛА, когда они пытались разместиться в лесистой местности. Однако ВС РФ прямым попаданием расчетов дронов уничтожили пикап с военными, сообщили в Минобороны России.  В Херсонской области ВСУ атаковали здание Центральной больницы ВС Украины обстреляли здание Центральной районной больницы в городе Алешки Херсонской области. Губернатор области Владимир Сальдо сообщил, что дрон был направлен прямо в кабинет главврача медучреждения Владимира Харлана. В результате атаки погиб заместитель главврача по лечебной работе. Также Владимир Харлан получил серьезные осколочные ранения.  Армия Украины попыталась атаковать нефтепровод «Дружба» ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба», который играет ключевую роль в транспортировке нефти в страны Европы. Он расположен в районе Новозыбкова Брянской области. Для атаки украинская армия использовала ракету-дрон «Пекло». Удар последовала после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил Киев о потенциальной остановке поставок электроэнергии.  В результате атаки было частично повреждено техническое строение на территории нефтепровода. Сам нефтепровод не пострадал, жертв среди людей также не было. ВС РФ взяли под контроль еще один поселок в ДНР Военные России в ходе боевых действий освободили поселок Новооленовка. Он находится в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подробностей об освобождении населенного пункта не приводится.  Польша хочет проложить дорогу к РФ для переброски военных Польская сторона планирует строительство дороги, ведущей к границе с Калининградской областью, чтобы оперативно перемещать военные подразделения, если в этом возникнет необходимость. Замминистра иностранных дел Польши Мачей Дущик указал, что работы начнутся в ближайшие месяцы, и дорога будет готова к 2025 году. Расчет «Гиацинт-С » уничтожил артиллерийские установки ВСУ Расчеты самоходных установок «Гиацинт-С » группировки «Запад» уничтожили скрытые позиции артиллерийских систем Krab и AS-90 ВСУ. Также были ликвидированы командный пункт управления БПЛА и позиции украинских военнослужащих. Отмечается, что цели обнаружены с помощью разведывательных беспилотников, передает «Пятый канал». 
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