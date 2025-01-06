КНДР успешно испытало гиперзвуковую ракету

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) испытала новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету. За процессом наблюдал глава государства Ким Чен Ын. Об этом заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Главное управление ракетостроения КНДР 6 января успешно произвело испытательный запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын наблюдал за процессом в формате видеосвязи», — сообщило ЦТАК.
Ракета была выпущена с полигона в окрестностях Пхеньяна, пролетела по заданной траектории и достигла назначенной точки полета, приземлившись в открытые воды. Ее скорость в 12 раз быстрее скорости звука, отметило агентство. ЦТАК уточнило, что ракета создана для самообороны, а не для действий наступательного характера.
Как URA.RU писало ранее, Ким Чен Ын предупредил о риске «самой разрушительной термоядерной войны». По его словам, на Корейском полуострове накаляется обстановка. Северокорейский лидер также считает, что США обостряют конфликт на Украине, пишет Национальная служба новостей.
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