06 января 2025

КНДР успешно испытало гиперзвуковую ракету

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорость новой корейской ракеты в 12 раз превышает скорость звука
Скорость новой корейской ракеты в 12 раз превышает скорость звука Фото:

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) испытала новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету. За процессом наблюдал глава государства Ким Чен Ын. Об этом заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Главное управление ракетостроения КНДР 6 января успешно произвело испытательный запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын наблюдал за процессом в формате видеосвязи», — сообщило ЦТАК.

Ракета была выпущена с полигона в окрестностях Пхеньяна, пролетела по заданной траектории и достигла назначенной точки полета, приземлившись в открытые воды. Ее скорость в 12 раз быстрее скорости звука, отметило агентство. ЦТАК уточнило, что ракета создана для самообороны, а не для действий наступательного характера.

Как URA.RU писало ранее, Ким Чен Ын предупредил о риске «самой разрушительной термоядерной войны». По его словам, на Корейском полуострове накаляется обстановка. Северокорейский лидер также считает, что США обостряют конфликт на Украине, пишет Национальная служба новостей.

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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) испытала новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету. За процессом наблюдал глава государства Ким Чен Ын. Об этом заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Главное управление ракетостроения КНДР 6 января успешно произвело испытательный запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын наблюдал за процессом в формате видеосвязи», — сообщило ЦТАК. Ракета была выпущена с полигона в окрестностях Пхеньяна, пролетела по заданной траектории и достигла назначенной точки полета, приземлившись в открытые воды. Ее скорость в 12 раз быстрее скорости звука, отметило агентство. ЦТАК уточнило, что ракета создана для самообороны, а не для действий наступательного характера. Как URA.RU писало ранее, Ким Чен Ын предупредил о риске «самой разрушительной термоядерной войны». По его словам, на Корейском полуострове накаляется обстановка. Северокорейский лидер также считает, что США обостряют конфликт на Украине, пишет Национальная служба новостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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