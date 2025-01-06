06 января 2025

Вузы в РФ перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Нововведение не коснется студентов, которые уже обучаются по действующим образовательным программам
Нововведение не коснется студентов, которые уже обучаются по действующим образовательным программам Фото:

Российские вузы начнут переходить на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. К этом времени Минобрнауки планирует разработать и утвердить соответствующие нормативно-правовые акты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. 

«Переход не затронет уже стартовавшие учебные курсы. Студенты смогут завершить обучение по тем образовательным программам, на которые они поступили», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Весной 2024 года глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в России исчезнет понятие «бакалавр». Вместо этого будет два уровня высшего образования: базовое и специализированное.

Магистратура останется, но серьезно изменится. В 2023 году в шести российских вузах начался пилотный проект новой модели высшего образования. Срок обучения на базовом варьируется от четырех до шести лет, на специализированном — от года до трех. Также глава Минобрнауки заявлял, что с Болонской системы на новую в РФ перейдут не раньше 2026 года. По его словам, несмотря на отмену Болонской системы, российские дипломы продолжат принимать за рубежом.

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Российские вузы начнут переходить на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. К этом времени Минобрнауки планирует разработать и утвердить соответствующие нормативно-правовые акты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.  «Переход не затронет уже стартовавшие учебные курсы. Студенты смогут завершить обучение по тем образовательным программам, на которые они поступили», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования. Весной 2024 года глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в России исчезнет понятие «бакалавр». Вместо этого будет два уровня высшего образования: базовое и специализированное. Магистратура останется, но серьезно изменится. В 2023 году в шести российских вузах начался пилотный проект новой модели высшего образования. Срок обучения на базовом варьируется от четырех до шести лет, на специализированном — от года до трех. Также глава Минобрнауки заявлял, что с Болонской системы на новую в РФ перейдут не раньше 2026 года. По его словам, несмотря на отмену Болонской системы, российские дипломы продолжат принимать за рубежом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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