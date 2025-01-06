Вузы в РФ перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года

Российские вузы начнут переходить на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. К этом времени Минобрнауки планирует разработать и утвердить соответствующие нормативно-правовые акты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Переход не затронет уже стартовавшие учебные курсы. Студенты смогут завершить обучение по тем образовательным программам, на которые они поступили», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.
Весной 2024 года глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что в России исчезнет понятие «бакалавр». Вместо этого будет два уровня высшего образования: базовое и специализированное.
Магистратура останется, но серьезно изменится. В 2023 году в шести российских вузах начался пилотный проект новой модели высшего образования. Срок обучения на базовом варьируется от четырех до шести лет, на специализированном — от года до трех. Также глава Минобрнауки заявлял, что с Болонской системы на новую в РФ перейдут не раньше 2026 года. По его словам, несмотря на отмену Болонской системы, российские дипломы продолжат принимать за рубежом.
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