Министр Фальков: когда Россия полностью откажется от болонской системы

С Болонской системы на новую в России перейдут не раньше 2026 года. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Он также отметил, что в состав пилотного проекта могут войти больше университетов.
«В рамках новой нормативной базы получается, что вся система раньше 2026 года при всем нашем желании не перейдет. <...> Мы можем постараться перейти на программы уже со следующего года», — сообщил Фальков. Об этом он заявил на расширенном совместном заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию и комитета Госдумы по контролю.
Ранее Фальков сообщал, что несмотря на отмену Болонской системы, российские дипломы продолжат принимать за рубежом. По его словам, ранее наличие данной системы не давало никаких дополнительных гарантий для российских выпускников.
Правительство РФ продолжает вести пилотный проект по развитию инженерных и естественных наук в России, отходя от Болонской системы образования. Страна отказалась от нее из-за того, что дипломы российских вузов не признавались в Европе без нострификации.
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