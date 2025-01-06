06 января 2025
05 января 2025

В Екатеринбург вернулись легендарные абажуры Тимофея Ради. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Хмели Сунели". Екатеринбург, проспект ленина, радя тимофей, абажур
Оранжевые абажуры появились в центре города Фото:

Екатеринбургский художник Тимофей Радя по традиции повесил абажуры на фонари. Работа стрит-арт артиста появилась на проспекте Ленина.

Процесс установки Радя показал на видео в своем telegram-канале. Публикацию он дополнил подписью «13:0», намекнув на то, что арт-объект появляется уже в 13-й раз.

Впервые его абажуры появились в 2013 году в рамках фестиваля светового искусства «Нетемно». Затем художник стал устанавливать их ежегодно. В прошлом году абажуры поставили в середине января.

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Екатеринбургский художник Тимофей Радя по традиции повесил абажуры на фонари. Работа стрит-арт артиста появилась на проспекте Ленина. Процесс установки Радя показал на видео в своем telegram-канале. Публикацию он дополнил подписью «13:0», намекнув на то, что арт-объект появляется уже в 13-й раз. Впервые его абажуры появились в 2013 году в рамках фестиваля светового искусства «Нетемно». Затем художник стал устанавливать их ежегодно. В прошлом году абажуры поставили в середине января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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