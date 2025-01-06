Оранжевые абажуры появились в центре города
Екатеринбургский художник Тимофей Радя по традиции повесил абажуры на фонари. Работа стрит-арт артиста появилась на проспекте Ленина.
Процесс установки Радя показал на видео в своем telegram-канале. Публикацию он дополнил подписью «13:0», намекнув на то, что арт-объект появляется уже в 13-й раз.
Впервые его абажуры появились в 2013 году в рамках фестиваля светового искусства «Нетемно». Затем художник стал устанавливать их ежегодно. В прошлом году абажуры поставили в середине января.
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