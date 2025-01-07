Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть. Он объявил о своем намерении в тихой обстановке передать ее новому поколению.
«Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта. Президент также выразил надежду на то, что сможет увидеть благополучную жизнь нового поколения под новым руководством.
Лукашенко подчеркнул важность подготовки молодежи к передаче власти, чтобы они ценили и уважали свою страну, сохраняя ее суверенитет и независимость. Он обещал минимизировать болезненность процесса смены поколений, подчеркивая серьезность предстоящего «экзамена» по выбору нового лидера и правительства. «Нам надо определить нормальную власть, нормального президента, правительство, которое будет указывать тот путь, по которому будет развиваться наша страна. Мы от этого никуда не денемся. В этом суть смены поколений», — заявил белорусский лидер.
Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 26 января. Александр Лукашенко, действующий глава государства, подал документы для регистрации в качестве кандидата на новый срок. Последние выборы, проходившие в 2020 году, завершились переизбранием Лукашенко.
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