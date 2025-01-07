Лидера Украины Владимира Зеленского убеждают вовлечь Белоруссию в конфликт, который может оказаться непосильным для страны. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Почему Володя Зеленский себя так ведет? <...> Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну? <...> Если нас (Белоруссию) втянут в войну — это тяжелая ситуация», — заявил Лукашенко в храме святителя Николая Чудотворца в Логойске, который он посетил на Рождество. Слова президента передает информационное агентство БелТА.
Лукашенко отметил, что Белоруссия может не выдержать войну «как государство». Он также выразил мнение, что так называемая диктатура в Белоруссии лучше той демократии, которая установлена на Украине.
Ранее белорусский журналист сайта БелВПО заявил о возможной провокации со стороны Киева в канун президентских выборов. Он выразил мнение, что целью этих провокаций может быть свержение нынешнего правительства. По его словам, диверсии могут быть направлены против объектов атомной энергетики, включая Чернобыльскую АЭС, передает «Подмосковье сегодня». В последующем украинские вооруженные силы могут предпринять попытку занять южные территории Белоруссии, отметил журналист.
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