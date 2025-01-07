Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с погибшими от землетрясения

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Путин выразил надежду на скорое выздоровление пострадавших при землетрясении
Путин выразил надежду на скорое выздоровление пострадавших при землетрясении Фото:

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с погибшими в результате землетрясения в Тибетском автономном округе Китая. Об этом сообщается на сайте Кремля. 

«Уважаемый господин Председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая», — передает сайт Кремля слова Путина. Президент России добавил, что в РФ разделяют горе тех, кто потерял близких и родных из-за произошедшего стихийного бедствия. Он выразил надежду на быстрое восстановление здоровья всех пострадавших.

Сегодня, 7 января, в Тибетском автономном округе Китая произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. По последним данным, стихийное бедствие привело к гибели 53 человек, 62 гражданина пострадали.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с погибшими в результате землетрясения в Тибетском автономном округе Китая. Об этом сообщается на сайте Кремля.  «Уважаемый господин Председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая», — передает сайт Кремля слова Путина. Президент России добавил, что в РФ разделяют горе тех, кто потерял близких и родных из-за произошедшего стихийного бедствия. Он выразил надежду на быстрое восстановление здоровья всех пострадавших. Сегодня, 7 января, в Тибетском автономном округе Китая произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. По последним данным, стихийное бедствие привело к гибели 53 человек, 62 гражданина пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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