Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с погибшими от землетрясения

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с погибшими в результате землетрясения в Тибетском автономном округе Китая. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Уважаемый господин Председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Тибетском автономном районе Китая», — передает сайт Кремля слова Путина. Президент России добавил, что в РФ разделяют горе тех, кто потерял близких и родных из-за произошедшего стихийного бедствия. Он выразил надежду на быстрое восстановление здоровья всех пострадавших.
Сегодня, 7 января, в Тибетском автономном округе Китая произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. По последним данным, стихийное бедствие привело к гибели 53 человек, 62 гражданина пострадали.
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