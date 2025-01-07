Двое приговоренных к смертной казни наотрез отказались от помилования Байдена

Двое заключенных, Шеннон Агофски и Лен Дэвис, осужденных за убийство, получили смягчение наказания от президента США Джо Байдена до пожизненного заключения. Однако они обратились в федеральный суд с просьбой не отменять им смертную казнь. Об этом сообщил телеканал NBC News.
В декабре 2024 года Джо Байден принял решение об изменении меры наказания для 37 из 40 осужденных к смертной казни на федеральном уровне. Он заменил ее пожизненным лишением свободы без возможности условно-досрочного освобождения.
«Двое из 37 федеральных заключенных, чьи смертные приговоры были смягчены в прошлом месяце президентом Джо Байденом, <...> заняли необычную позицию — они отказываются подписывать документы, подтверждающие помилование», — передает телеканал. Ими оказались Шеннон Агофски и Лен Дэвис, отбывающие наказание в штате Индиана. Они утверждают, что подписание таких документов может помешать им в дальнейшем обжаловать свои приговоры. Отмечается, что оба заключенных не признают свою вину в совершении преступлений, за которые были осуждены.
Ранее Джо Байден помиловал и своего сына Хантера. Он обвиняется в незаконном хранения оружия и нарушения уголовного законодательства. Избранный президент США Дональд Трамп осудил подобные действия и назвал поступок грубым нарушением правосудия и злоупотреблением властью.
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