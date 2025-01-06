06 января 2025

Куйвашеву предложили лишить олимпийского чемпиона места в Госдуме

Округ Сергея Чепикова хотят ликвидировать перед выборами в ГД-2026
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Партийное собрание «Единой России» в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, куйвашев евгений
На столе у Евгения Куйвашева несколько сценариев Фото:

Перед выборами в Госдуму 2026 года Свердловская область может лишиться Березовского одномандатного округа, который сейчас представляет Сергей Чепиков — именитый биатлонист. Такой вариант нарезки свердловских округов перед Новым годом предложили губернатору Евгению Куйвашеву, сообщил URA.RU источник, близкий к руководству реготделения «Единой России».

«У губернатора на столе несколько вариантов, один из них — ликвидация Березовского округа. С Чепиковым, насколько я знаю, уже был разговор на эту тему», — уточнил собеседник. По его словам, окончательного решения нет, активные обсуждения стартуют после праздников (об этом ранее URA.RU говорил и сам Куйвашев).

Сам Сергей Чепиков заявил корреспонденту, что бесед на эту тему пока не имел. «Знаю, что будет перенарезка, но в каком виде — не знаю. Решаю не я», — сказал Чепиков. Он также обозначил, что желание переизбираться у него есть. «Но много факторов играют роль, в том числе и перенарезка», — отметил он.

Новость по теме
Богатейший свердловский депутат оказался на грани вылета из Госдумы — и начал переговоры с Кремлем

О том, что в результате изменения границ госдумских одномандатных округов (связанного прежде всего с присоединением к РФ новых территорий) Свердловская область может лишиться одного или двух округов, URA.RU рассказывало еще в октябре — когда началась общероссийская дискуссия. Уже тогда собеседники агентства называли Чепикова среди претендентов на вылет. Он — двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону — работает в Госдуме с 2016 года. В 2021-м он переизбирался с большим трудом: властям пришлось уговаривать сняться с выборов его конкурента Дмитрия Ионина, депутата Госдумы от «Справедливой России». Согласившись, Ионин сразу после выборов стал одним из заместителей губернатора (и успешно трудится в этом статусе до сих пор).

В действующем созыве ГД Свердловская область представлена десятью депутатами, одномандатники — семеро из них. Помимо Чепикова, это Андрей Альшевских (Свердловский мажоритарный округ), Муцоев (Первоуральский), Антон Шипулин (Серовский), Лев Ковпак (Каменск-Уральский), Константин Захаров (Нижнетагильский), Максим Иванов (Асбестовский).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Перед выборами в Госдуму 2026 года Свердловская область может лишиться Березовского одномандатного округа, который сейчас представляет Сергей Чепиков — именитый биатлонист. Такой вариант нарезки свердловских округов перед Новым годом предложили губернатору Евгению Куйвашеву, сообщил URA.RU источник, близкий к руководству реготделения «Единой России». «У губернатора на столе несколько вариантов, один из них — ликвидация Березовского округа. С Чепиковым, насколько я знаю, уже был разговор на эту тему», — уточнил собеседник. По его словам, окончательного решения нет, активные обсуждения стартуют после праздников (об этом ранее URA.RU говорил и сам Куйвашев). Сам Сергей Чепиков заявил корреспонденту, что бесед на эту тему пока не имел. «Знаю, что будет перенарезка, но в каком виде — не знаю. Решаю не я», — сказал Чепиков. Он также обозначил, что желание переизбираться у него есть. «Но много факторов играют роль, в том числе и перенарезка», — отметил он. О том, что в результате изменения границ госдумских одномандатных округов (связанного прежде всего с присоединением к РФ новых территорий) Свердловская область может лишиться одного или двух округов, URA.RU рассказывало еще в октябре — когда началась общероссийская дискуссия. Уже тогда собеседники агентства называли Чепикова среди претендентов на вылет. Он — двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону — работает в Госдуме с 2016 года. В 2021-м он переизбирался с большим трудом: властям пришлось уговаривать сняться с выборов его конкурента Дмитрия Ионина, депутата Госдумы от «Справедливой России». Согласившись, Ионин сразу после выборов стал одним из заместителей губернатора (и успешно трудится в этом статусе до сих пор). В действующем созыве ГД Свердловская область представлена десятью депутатами, одномандатники — семеро из них. Помимо Чепикова, это Андрей Альшевских (Свердловский мажоритарный округ), Муцоев (Первоуральский), Антон Шипулин (Серовский), Лев Ковпак (Каменск-Уральский), Константин Захаров (Нижнетагильский), Максим Иванов (Асбестовский).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...