Куйвашеву предложили лишить олимпийского чемпиона места в Госдуме

Округ Сергея Чепикова хотят ликвидировать перед выборами в ГД-2026

На столе у Евгения Куйвашева несколько сценариев Фото: Размик Закарян © URA.RU

Перед выборами в Госдуму 2026 года Свердловская область может лишиться Березовского одномандатного округа, который сейчас представляет Сергей Чепиков — именитый биатлонист. Такой вариант нарезки свердловских округов перед Новым годом предложили губернатору Евгению Куйвашеву, сообщил URA.RU источник, близкий к руководству реготделения «Единой России».

«У губернатора на столе несколько вариантов, один из них — ликвидация Березовского округа. С Чепиковым, насколько я знаю, уже был разговор на эту тему», — уточнил собеседник. По его словам, окончательного решения нет, активные обсуждения стартуют после праздников (об этом ранее URA.RU говорил и сам Куйвашев).

Сам Сергей Чепиков заявил корреспонденту, что бесед на эту тему пока не имел. «Знаю, что будет перенарезка, но в каком виде — не знаю. Решаю не я», — сказал Чепиков. Он также обозначил, что желание переизбираться у него есть. «Но много факторов играют роль, в том числе и перенарезка», — отметил он.

О том, что в результате изменения границ госдумских одномандатных округов (связанного прежде всего с присоединением к РФ новых территорий) Свердловская область может лишиться одного или двух округов, URA.RU рассказывало еще в октябре — когда началась общероссийская дискуссия. Уже тогда собеседники агентства называли Чепикова среди претендентов на вылет. Он — двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону — работает в Госдуме с 2016 года. В 2021-м он переизбирался с большим трудом: властям пришлось уговаривать сняться с выборов его конкурента Дмитрия Ионина, депутата Госдумы от «Справедливой России». Согласившись, Ионин сразу после выборов стал одним из заместителей губернатора (и успешно трудится в этом статусе до сих пор).

В действующем созыве ГД Свердловская область представлена десятью депутатами, одномандатники — семеро из них. Помимо Чепикова, это Андрей Альшевских (Свердловский мажоритарный округ), Муцоев (Первоуральский), Антон Шипулин (Серовский), Лев Ковпак (Каменск-Уральский), Константин Захаров (Нижнетагильский), Максим Иванов (Асбестовский).