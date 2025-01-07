Мазутные пятна достигли курортного города Евпатория в Крыму

В Республике Крым в городе Евпатория обнаружили единичные выбросы мазута, который вылился с танкеров в Черном море. На данный момент коммунальные службы ликвидируют последствия произошедшего. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.
«На побережье Евпатории обнаружены единичные участки, загрязненные мазутом», — заявил Юрьев. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Он добавил, что коммунальщики были готовы к такому и сразу приступили к ликвидации последствий выбросов. При этом глава городской администрации лично объехал пляжи и береговую линию. По его словам, ситуация в Евпатории меняется в зависимости от волнения моря и силы ветра.
Ранее новые выбросы мазута обнаружили на береговой линии Анапы. В МЧС России уточнили, что специалисты Морспасслужбы ликвидируют мазутные пятна в 1,5 километрах от берега центрального пляжа Анапы. Также, в целом, по Краснодарскому краю активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России» продолжают оказывают помощь в ликвидации последствий разлива мазута. Они работают на берегу в Анапе и Темрюке, передает РАПСИ.
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