Мазутные пятна достигли курортного города Евпатория в Крыму

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На пляжах Евпатории ликвидируют последствия единичных выбросов мазута
На пляжах Евпатории ликвидируют последствия единичных выбросов мазута Фото:
новость из сюжета
На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

В Республике Крым в городе Евпатория обнаружили единичные выбросы мазута, который вылился с танкеров в Черном море. На данный момент коммунальные службы ликвидируют последствия произошедшего. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.

«На побережье Евпатории обнаружены единичные участки, загрязненные мазутом», — заявил Юрьев. Об этом он написал в своем telegram-канале

Он добавил, что коммунальщики были готовы к такому и сразу приступили к ликвидации последствий выбросов. При этом глава городской администрации лично объехал пляжи и береговую линию. По его словам, ситуация в Евпатории меняется в зависимости от волнения моря и силы ветра. 

Ранее новые выбросы мазута обнаружили на береговой линии Анапы. В МЧС России уточнили, что специалисты Морспасслужбы ликвидируют мазутные пятна в 1,5 километрах от берега центрального пляжа Анапы. Также, в целом, по Краснодарскому краю активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России» продолжают оказывают помощь в ликвидации последствий разлива мазута. Они работают на берегу в Анапе и Темрюке, передает РАПСИ

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В Республике Крым в городе Евпатория обнаружили единичные выбросы мазута, который вылился с танкеров в Черном море. На данный момент коммунальные службы ликвидируют последствия произошедшего. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев. «На побережье Евпатории обнаружены единичные участки, загрязненные мазутом», — заявил Юрьев. Об этом он написал в своем telegram-канале.  Он добавил, что коммунальщики были готовы к такому и сразу приступили к ликвидации последствий выбросов. При этом глава городской администрации лично объехал пляжи и береговую линию. По его словам, ситуация в Евпатории меняется в зависимости от волнения моря и силы ветра.  Ранее новые выбросы мазута обнаружили на береговой линии Анапы. В МЧС России уточнили, что специалисты Морспасслужбы ликвидируют мазутные пятна в 1,5 километрах от берега центрального пляжа Анапы. Также, в целом, по Краснодарскому краю активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России» продолжают оказывают помощь в ликвидации последствий разлива мазута. Они работают на берегу в Анапе и Темрюке, передает РАПСИ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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