07 января 2025
06 января 2025

Челябинский боец с позывным «Депутат» рассказал о предвестнике скорой победы

У челябинского бойца с позывным «Депутат» родился сын
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский военнослужащий поделился хорошей новостью в соцсетях Фото:
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Челябинский военнослужащий с позывным «Депутат» поделился новостью, которая, по его мнению, может сулить скорую победу на территории СВО. Он сообщил о рождении сына, заявив, что это хороший знак на фоне текущих событий. Об этом боец написал в своем telegram-канале «Будни мобика».

«Знаете ли вы, что после войн и других глобальных потрясений обычно рождается больше мальчиков? Так вот — сегодня у меня родился сын. Надеюсь, он станет предвестником скорой Победы», — уточнил «Депутат».

В своем сообщении боец также подчеркнул, что 2025 год уже начал делать приятные подарки. Он выразил надежду, что таким год будет на всем протяжении.

Как сообщало URA.RU ранее, челябинец с позывным «Депутат» за час сбил три украинских FPV-дрона. В социальных сетях боец отметил, что одну из вражеских «птичек» он уничтожил единственным выстрелом.

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Челябинский военнослужащий с позывным «Депутат» поделился новостью, которая, по его мнению, может сулить скорую победу на территории СВО. Он сообщил о рождении сына, заявив, что это хороший знак на фоне текущих событий. Об этом боец написал в своем telegram-канале «Будни мобика». «Знаете ли вы, что после войн и других глобальных потрясений обычно рождается больше мальчиков? Так вот — сегодня у меня родился сын. Надеюсь, он станет предвестником скорой Победы», — уточнил «Депутат». В своем сообщении боец также подчеркнул, что 2025 год уже начал делать приятные подарки. Он выразил надежду, что таким год будет на всем протяжении. Как сообщало URA.RU ранее, челябинец с позывным «Депутат» за час сбил три украинских FPV-дрона. В социальных сетях боец отметил, что одну из вражеских «птичек» он уничтожил единственным выстрелом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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