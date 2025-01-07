Челябинский боец с позывным «Депутат» рассказал о предвестнике скорой победы

У челябинского бойца с позывным «Депутат» родился сын

Челябинский военнослужащий поделился хорошей новостью в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинский военнослужащий с позывным «Депутат» поделился новостью, которая, по его мнению, может сулить скорую победу на территории СВО. Он сообщил о рождении сына, заявив, что это хороший знак на фоне текущих событий. Об этом боец написал в своем telegram-канале «Будни мобика».

«Знаете ли вы, что после войн и других глобальных потрясений обычно рождается больше мальчиков? Так вот — сегодня у меня родился сын. Надеюсь, он станет предвестником скорой Победы», — уточнил «Депутат».

В своем сообщении боец также подчеркнул, что 2025 год уже начал делать приятные подарки. Он выразил надежду, что таким год будет на всем протяжении.

Как сообщало URA.RU ранее, челябинец с позывным «Депутат» за час сбил три украинских FPV-дрона. В социальных сетях боец отметил, что одну из вражеских «птичек» он уничтожил единственным выстрелом.