Премьер Дании осадила Трампа после его слов о присоединении Гренландии к США

Премьер-министр Дании заявила, что Гренландия не продается

08 января 2025 в 03:42 Размер текста - 17 +

В Дании озвучили четкую позицию касаемо будущего Гренландии Фото: Виталий Страхов © URA.RU Премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла предложение о присоединении Гренландии на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа сделать остров частью американских штатов. Политик заявила, что будущее этой датской автономии должны определять ее жители. Новость по теме Трамп хочет забрать Гренландию: при чем тут Россия, и как это приведет к краху НАТО «Гренландия не продается. Важно, чтобы будущее Гренландии определяли сами гренландцы, а не кто-то еще», — сказала Фредериксен в интервью телеканалу TV2. Она также добавила, что если Гренландия в какой-то момент примет то или иное решение, то определится с выбором именно как правительство Дании. Как сообщало URA.RU ранее, Дональд Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию в пользу США. По его словам, это нужно сделать для защиты «свободного мира». Вместе с тем, американский президент отказался от просьб не применять военную силу для присоединения Гренландии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла предложение о присоединении Гренландии на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа сделать остров частью американских штатов. Политик заявила, что будущее этой датской автономии должны определять ее жители. «Гренландия не продается. Важно, чтобы будущее Гренландии определяли сами гренландцы, а не кто-то еще», — сказала Фредериксен в интервью телеканалу TV2. Она также добавила, что если Гренландия в какой-то момент примет то или иное решение, то определится с выбором именно как правительство Дании. Как сообщало URA.RU ранее, Дональд Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию в пользу США. По его словам, это нужно сделать для защиты «свободного мира». Вместе с тем, американский президент отказался от просьб не применять военную силу для присоединения Гренландии.