Бусаргин: Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА

Этой ночью в Саратовской области два города подверглись атаке беспилотниками. Под удар попали сам Саратов, а также Энгельс. Об этом написал глава региона Роман Бусаргин.
«Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА. <...> Есть повреждения на одном из промышленных предприятий», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что несмотря на повреждения, пострадавших не обнаружено. В настоящий момент на местах происшествия работают экстренные службы.
Об атаке сообщалось ночью 8 января. Власти региона предупредили, что жителям стоит держаться подальше от окон. Авторы telegram-канала Baza сообщали, что обломки найдены также в районе нефтебазы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.