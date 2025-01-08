Бусаргин: Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА

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Саратов и Энгельс атаковали дроны
Саратов и Энгельс атаковали дроны Фото:
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Этой ночью в Саратовской области два города подверглись атаке беспилотниками. Под удар попали сам Саратов, а также Энгельс. Об этом написал глава региона Роман Бусаргин. 

«Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА. <...> Есть повреждения на одном из промышленных предприятий», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что несмотря на повреждения, пострадавших не обнаружено. В настоящий момент на местах происшествия работают экстренные службы. 

Об атаке сообщалось ночью 8 января. Власти региона предупредили, что жителям стоит держаться подальше от окон. Авторы telegram-канала Baza сообщали, что обломки найдены также в районе нефтебазы.

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Этой ночью в Саратовской области два города подверглись атаке беспилотниками. Под удар попали сам Саратов, а также Энгельс. Об этом написал глава региона Роман Бусаргин.  «Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА. <...> Есть повреждения на одном из промышленных предприятий», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что несмотря на повреждения, пострадавших не обнаружено. В настоящий момент на местах происшествия работают экстренные службы.  Об атаке сообщалось ночью 8 января. Власти региона предупредили, что жителям стоит держаться подальше от окон. Авторы telegram-канала Baza сообщали, что обломки найдены также в районе нефтебазы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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