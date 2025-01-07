07 января 2025
06 января 2025

Родственники опровергли гибель экс-военкома Озерска Пичугина на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
По данным Минобороны, Владимир Пичугин жив (фото из архива) Фото:

Бывший военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин, отправившийся на фронт из колонии строгого режима, жив. Появившуюся в городе информацию о его смерти в бою опроверг сын военнослужащего.

«Я, Пичугин Герман Владимирович, являюсь сыном бывшего военкома города Озерска. По данным Минобороны он жив, и статус у него активный», — заявил мужчина.

Сведения о гибели Пичугина-старшего опубликовал городской портал Ozersk74.ru. По информации его источников, бывший офицер якобы скончался от ранений, полученных в зоне боевых действий.

Сотрудники регионального управления ФСБ и военной контрразведки задержали Пичугина 28 июня 2023 года. Ему предъявили обвинение в получении взяток за решение вопросов по распределению призывников. В мае 2024 года суд приговорил Пичугина к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере семи миллионов рублей. Перед отправкой на фронт в октябре 2024 года звания подполковника экс-военкома лишили.

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Бывший военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин, отправившийся на фронт из колонии строгого режима, жив. Появившуюся в городе информацию о его смерти в бою опроверг сын военнослужащего. «Я, Пичугин Герман Владимирович, являюсь сыном бывшего военкома города Озерска. По данным Минобороны он жив, и статус у него активный», — заявил мужчина. Сведения о гибели Пичугина-старшего опубликовал городской портал Ozersk74.ru. По информации его источников, бывший офицер якобы скончался от ранений, полученных в зоне боевых действий. Сотрудники регионального управления ФСБ и военной контрразведки задержали Пичугина 28 июня 2023 года. Ему предъявили обвинение в получении взяток за решение вопросов по распределению призывников. В мае 2024 года суд приговорил Пичугина к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере семи миллионов рублей. Перед отправкой на фронт в октябре 2024 года звания подполковника экс-военкома лишили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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