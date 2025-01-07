Родственники опровергли гибель экс-военкома Озерска Пичугина на СВО

Бывший военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин, отправившийся на фронт из колонии строгого режима, жив. Появившуюся в городе информацию о его смерти в бою опроверг сын военнослужащего.
«Я, Пичугин Герман Владимирович, являюсь сыном бывшего военкома города Озерска. По данным Минобороны он жив, и статус у него активный», — заявил мужчина.
Сведения о гибели Пичугина-старшего опубликовал городской портал Ozersk74.ru. По информации его источников, бывший офицер якобы скончался от ранений, полученных в зоне боевых действий.
Сотрудники регионального управления ФСБ и военной контрразведки задержали Пичугина 28 июня 2023 года. Ему предъявили обвинение в получении взяток за решение вопросов по распределению призывников. В мае 2024 года суд приговорил Пичугина к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере семи миллионов рублей. Перед отправкой на фронт в октябре 2024 года звания подполковника экс-военкома лишили.
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