Родственники опровергли гибель экс-военкома Озерска Пичугина на СВО

08 января 2025 в 10:22 Размер текста - 17 +

По данным Минобороны, Владимир Пичугин жив (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин, отправившийся на фронт из колонии строгого режима, жив. Появившуюся в городе информацию о его смерти в бою опроверг сын военнослужащего. «Я, Пичугин Герман Владимирович, являюсь сыном бывшего военкома города Озерска. По данным Минобороны он жив, и статус у него активный», — заявил мужчина. Сведения о гибели Пичугина-старшего опубликовал городской портал Ozersk74.ru. По информации его источников, бывший офицер якобы скончался от ранений, полученных в зоне боевых действий. Сотрудники регионального управления ФСБ и военной контрразведки задержали Пичугина 28 июня 2023 года. Ему предъявили обвинение в получении взяток за решение вопросов по распределению призывников. В мае 2024 года суд приговорил Пичугина к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере семи миллионов рублей. Перед отправкой на фронт в октябре 2024 года звания подполковника экс-военкома лишили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин, отправившийся на фронт из колонии строгого режима, жив. Появившуюся в городе информацию о его смерти в бою опроверг сын военнослужащего. «Я, Пичугин Герман Владимирович, являюсь сыном бывшего военкома города Озерска. По данным Минобороны он жив, и статус у него активный», — заявил мужчина. Сведения о гибели Пичугина-старшего опубликовал городской портал Ozersk74.ru. По информации его источников, бывший офицер якобы скончался от ранений, полученных в зоне боевых действий. Сотрудники регионального управления ФСБ и военной контрразведки задержали Пичугина 28 июня 2023 года. Ему предъявили обвинение в получении взяток за решение вопросов по распределению призывников. В мае 2024 года суд приговорил Пичугина к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере семи миллионов рублей. Перед отправкой на фронт в октябре 2024 года звания подполковника экс-военкома лишили.