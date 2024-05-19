В Челябинской области осудили бывшего военкома Пичугина

Экс-военкома Озерска Пичугина, обвиняемого в коррупции, отправили в колонию

Бывшего военкома Озерска Владимира Пичугина отправили в колонию на 10 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Озерский горсуд (Челябинская область) признал виновным в получении взяток бывшего городского военкома Владимира Пичугина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, в качестве наказания его отправили на 10 лет в колонию строгого режима.

«Пичугин признан виновным с совершении преступлений, обусловленных ч.3 ст. 290 УК, п.„в“ ч.5 ст. 290 УК РФ. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, Пичугину окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что в качестве дополнительного наказания бывшему военкому запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на девять лет. Также ему назначили штраф в размере 7 млн рублей.

«На основании статьи 48 УК РФ лишить Пичугина воинского звания подполковник. На основании ч.1 ст. 104.2 УК РФ конфисковать денежные средства Пичугина в размере 160 тысяч рублей, соответствующих общему размеру полученных взяток. Для обеспечения исполнения приговора в дополнительной части наказания сохранить арест на имущество Пичугина», — добавили в пресс-службе суда.

Пичугин был задержан сотрудниками УФСБ по региону и военной контрразведки в конце июня прошлого года. Его обвинили в получении взяток. При себе у военного имелся пакет с деньгами. Предварительно, преступную схему Пичугин организовал во время проведения в РФ частичной мобилизации осенью 2022 года. Комиссар «отмазывал» получивших повестки от отправки на фронт. При этом у некоторых он в буквальном смысле вымогал деньги.

Сразу после начала следственных действий военный написал рапорт об отставке. Его отправили в СИЗО. Расследование по делу длилось около полугода. После материалы были направлены в суд. На рассмотрение ушло еще около шести месяцев.

Озерск — одно из трех ЗАТО (закрытых административно-территориальных образований) Росатома в Челябинской области. По информации URA.RU, городской военкомат стал единственным в регионе, не выполнившим план по мобилизации осенью 2022 года.