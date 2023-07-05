Задержанного ФСБ экс-военкома Озерска заподозрили в вымогательстве во время мобилизации

Владимир Пичугин за деньги помогал избежать мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего военкома Озерска (Челябинская область) Владимира Пичугина, задержанного сотрудниками ФСБ и военной контрразведки по обвинению в коррупции, подозревают в вымогательстве. Как сообщил URA.RU информированный источник, жертвами он выбирал тех, кто получил повестку по время частичной мобилизации.

«В период частичной мобилизации осенью 2022 года Пичугин нашел способ заработать. Используя свое положение, он „отмазывал“ получивших повестки от поездки на фронт. При этом у некоторых он в буквальном смысле вымогал деньги», — рассказал источник.

По данным URA.RU, Пичугин своей вины не признает. Поэтому силовики заинтересованы в заявлениях всех, кто когда-то передавал деньги бывшему военному комиссару. Было принято решение освободить их от уголовной ответственности.

URA.RU связалось с пресс-службой Главного военного следственного управления СКР с просьбой прокомментировать ситуацию с задержанием Пичугина. Там ответили, что в отношении экс-военного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 290 («Получение взятки»), не став уточнять детали.

Бывшего комиссара задержали 27 июня. При себе он имел пакет с деньгами. Несколько дней он провел в ИВС, после чего был направлен в Екатеринбург. В настоящее время бывший военком находится в СИЗО. Решение о взятии его под стражу 5 июля принял Ленинский суд Екатеринбурга. Он пробудет под арестом минимум до 3 сентября.