AZAL отменила полет в Казань из-за плана «Ковер»

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила запланированный на сегодняшний день рейс из Баку в Казань. Причиной отмены стало закрытие воздушного пространства над Казанью из-за плана «Ковер», сообщила пресс-служба AZAL.
«Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана „Ковер“», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. В компании подчеркнули, что AZAL уделяет первостепенное внимание безопасности полетов и строго придерживается международных стандартов.
Пассажиры, планировавшие полет на отмененном рейсе, могут получить дополнительную информацию, обратившись в колл-центр авиакомпании. AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и будет своевременно информировать пассажиров о любых изменениях.
В конце декабря прошлого года авиакомпания заявила об отмене рейсов в десять регионов РФ. В них вошли — Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. Ограничения на полеты будут действовать до завершения расследования крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку — Грозный и потерпевшего крушение 25 декабря в Актау (Казахстан), передает RT.
В результате авиакатастрофы погибло 38 человек, 29 удалось выжить. Самолет дважды пытался приземлиться в Грозном в условиях тумана и плана «Ковер», введенного из-за атаки украинских беспилотников и работы российской системы ПВО, затем командир воздушного судна увел борт для приземления в Актау.
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