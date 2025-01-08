В четырех аэропортах РФ вводили ограничения из-за угрозы атак БПЛА

Сегодня утром в нескольких аэропортах России временно вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил глава Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были введены в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска.
«Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG) — ограничения сняты в 05:30 мск. Ульяновск (Баратаевка; UWLL) — ограничения сняты в 07:00 мск. Казань (UWKD) и Нижнекамск (Бегишево; UWKE) — ограничения сняты в 08:00 мск», — говорится в telegram-канале Кореняко.
Он подчеркнул, что в период действия ограничений не было случаев перенаправления самолетов, выполнявших рейсы в указанные аэропорты, на альтернативные аэродромы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и персонал аэропортов предприняли все необходимые шаги для гарантирования безопасности полетов.
Ранее авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила об отмене рейса из Баку в Казань. Основанием для этого послужило закрытие воздушного пространства над Казанью в связи с реализацией плана «Ковер». В это же время над Саратовской областью было сбито 11 БПЛА, передает RT.
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