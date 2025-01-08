За год из России принудительно выслали 80 тысяч мигрантов

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За год из России депортировали более 80 тысяч мигрантов
За год из России депортировали более 80 тысяч мигрантов Фото:

За год из России выдворили 80 тысяч мигрантов за нарушение миграционного законодательства. Об этом журналистам рассказал источник из ФССП России.

«Уже к декабрю 2024 года по решениям судов из России было принудительно выдворено более 80 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства», — рассказал собеседник в разговоре с ТАСС. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году. Тогда страну были вынуждены покинуть 44 тысячи иностранцев без российского гражданства.

В прошлом году только из Москвы были выдворены 23 тысячи мигрантов за административное нарушение — режима пребывания в РФ. В 2024 году власти заметно усилили контроль за соблюдением миграционного законодательства. С февраля сотрудники МВД без решения суда смогут депортировать мигрантов. Те, кто остается в России, должны следовать новым правилам, передает РАПСИ.

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За год из России выдворили 80 тысяч мигрантов за нарушение миграционного законодательства. Об этом журналистам рассказал источник из ФССП России. «Уже к декабрю 2024 года по решениям судов из России было принудительно выдворено более 80 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства», — рассказал собеседник в разговоре с ТАСС. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году. Тогда страну были вынуждены покинуть 44 тысячи иностранцев без российского гражданства. В прошлом году только из Москвы были выдворены 23 тысячи мигрантов за административное нарушение — режима пребывания в РФ. В 2024 году власти заметно усилили контроль за соблюдением миграционного законодательства. С февраля сотрудники МВД без решения суда смогут депортировать мигрантов. Те, кто остается в России, должны следовать новым правилам, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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