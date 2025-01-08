За год из России принудительно выслали 80 тысяч мигрантов

За год из России выдворили 80 тысяч мигрантов за нарушение миграционного законодательства. Об этом журналистам рассказал источник из ФССП России.
«Уже к декабрю 2024 года по решениям судов из России было принудительно выдворено более 80 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства», — рассказал собеседник в разговоре с ТАСС. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году. Тогда страну были вынуждены покинуть 44 тысячи иностранцев без российского гражданства.
В прошлом году только из Москвы были выдворены 23 тысячи мигрантов за административное нарушение — режима пребывания в РФ. В 2024 году власти заметно усилили контроль за соблюдением миграционного законодательства. С февраля сотрудники МВД без решения суда смогут депортировать мигрантов. Те, кто остается в России, должны следовать новым правилам, передает РАПСИ.
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