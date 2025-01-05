Сотрудники МВД смогут без суда депортировать мигрантов

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Перед депортацией из РФ мигрантов будут помещать в спецучреждения на 48 часов
Перед депортацией из РФ мигрантов будут помещать в спецучреждения на 48 часов Фото:

Сотрудники МВД смогут без решения суда депортировать мигрантов из страны с 5 февраля, сообщили журналисты. Ранее такую меру могли назначать только судьи и пограничники.

«Теперь административное выдворение смогут назначать и сотрудники МВД», — сообщает ТАСС. Отмечается, что с момента, когда закон вступит в силу, решение о депортации смогут принимать начальники и заместители глав территориальных органов МВД, а также руководители миграционных и наркоконтрольных подразделений.

Данная мера будет применяться к мигрантам в случае несоблюдения правил въезда и нарушение режима проживания в России. Постановление о выдворении можно обжаловать в суде в течение 10 дней. Также мигрантов, которых собираются выдворять, будут помещать в специальные учреждения на 48 часов.

В 2024 году из Москвы выдворили 18 тысяч мигрантов. Отмечается, что они нарушили правила проживания и въезда на территорию РФ. Среди них подавляющее большинство прибыли из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. При этом тех мигрантов, которые заключат контракт с Минобороны РФ, выдворять из страны не будут. 

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Сотрудники МВД смогут без решения суда депортировать мигрантов из страны с 5 февраля, сообщили журналисты. Ранее такую меру могли назначать только судьи и пограничники. «Теперь административное выдворение смогут назначать и сотрудники МВД», — сообщает ТАСС. Отмечается, что с момента, когда закон вступит в силу, решение о депортации смогут принимать начальники и заместители глав территориальных органов МВД, а также руководители миграционных и наркоконтрольных подразделений. Данная мера будет применяться к мигрантам в случае несоблюдения правил въезда и нарушение режима проживания в России. Постановление о выдворении можно обжаловать в суде в течение 10 дней. Также мигрантов, которых собираются выдворять, будут помещать в специальные учреждения на 48 часов. В 2024 году из Москвы выдворили 18 тысяч мигрантов. Отмечается, что они нарушили правила проживания и въезда на территорию РФ. Среди них подавляющее большинство прибыли из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. При этом тех мигрантов, которые заключат контракт с Минобороны РФ, выдворять из страны не будут. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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