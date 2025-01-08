Украина готовит Европе еще один неприятный сюрприз с отоплением

Рада требует срочно прекратить транзит российской нефти через Украину в ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина хочет прекратить транзит российской нефти через Украину в Европу
Украина хочет прекратить транзит российской нефти через Украину в Европу Фото:

Верховная рада Украины вслед за прекращением транзита российского газа через свою страну предлагает также полностью завершить и нефтяные поставки. Соответствующий законопроект в случае принятия станет неприятным сюрпризом для стран Европы. так как те не смогут получать нефтепродукты. 

«Проект Постановления об обращении в кабмин Украины относительно принятия неотложных мер по прекращению в интересах защиты национальной безопасности Украины транзита российской нефти через территорию страны», — следует из документа. Он опубликован на официальном сайте рады.

Инициаторами данной инициативы выступают около 20 украинских делителей. Среди них, например, бывший президент страны Петр Порошенко. 

С 1 января 2025 года Киев прекратил транзит российского газа через Украину в Европу. В самой раде изначально предполагали, что это решение спровоцирует проблемы в странах ЕС. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Верховная рада Украины вслед за прекращением транзита российского газа через свою страну предлагает также полностью завершить и нефтяные поставки. Соответствующий законопроект в случае принятия станет неприятным сюрпризом для стран Европы. так как те не смогут получать нефтепродукты.  «Проект Постановления об обращении в кабмин Украины относительно принятия неотложных мер по прекращению в интересах защиты национальной безопасности Украины транзита российской нефти через территорию страны», — следует из документа. Он опубликован на официальном сайте рады. Инициаторами данной инициативы выступают около 20 украинских делителей. Среди них, например, бывший президент страны Петр Порошенко.  С 1 января 2025 года Киев прекратил транзит российского газа через Украину в Европу. В самой раде изначально предполагали, что это решение спровоцирует проблемы в странах ЕС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...