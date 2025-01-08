Украина готовит Европе еще один неприятный сюрприз с отоплением

Верховная рада Украины вслед за прекращением транзита российского газа через свою страну предлагает также полностью завершить и нефтяные поставки. Соответствующий законопроект в случае принятия станет неприятным сюрпризом для стран Европы. так как те не смогут получать нефтепродукты.
«Проект Постановления об обращении в кабмин Украины относительно принятия неотложных мер по прекращению в интересах защиты национальной безопасности Украины транзита российской нефти через территорию страны», — следует из документа. Он опубликован на официальном сайте рады.
Инициаторами данной инициативы выступают около 20 украинских делителей. Среди них, например, бывший президент страны Петр Порошенко.
С 1 января 2025 года Киев прекратил транзит российского газа через Украину в Европу. В самой раде изначально предполагали, что это решение спровоцирует проблемы в странах ЕС.
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