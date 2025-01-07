07 января 2025
06 января 2025

Близкие убитой на Маврикии челябинки недовольны затянувшимся расследованием

© Служба новостей «URA.RU»
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Тетя убитой девушки возмущена, родственники убившего веселятся и ведут праздный образ жизни Фото:

Тетя убитой на Маврикии преподавательницы из Челябинска Гульназ Туктамышова возмущена тем, что расследование затянулось. И это в то время, когда родственники убившего девушку мавриканца веселятся и ведут праздный образ жизни.

«Мы поражены тем, что все так затянулось. Этот нелюдь же признался во всем, что там еще можно расследовать? А еще, мы видим в соцсетях, как живут его родственники. Они ведут праздную жизнь и веселятся, а мы страдаем», — недоумевает тетя девушки Гульназ Туктамышова, сообщается на сайте «Starhit».

На данный момент мать убитой, Зульфия Шамигулова, с помощью огласки пытается хоть как-то ускорить процесс расследования. При этом она не исключает, что местная полиция намеренно затягивает расследование и не спешит наказывать убийцу по всей строгости закона.

«Какой-то урод просто так взял и растоптал жизнь моей дочери. Просто так взял и убил, причем жестоко убил. Я хочу, чтобы этот преступник был серьезно наказан. Конечно, ни одно наказание не вернет мне дочь. Но я хочу, чтобы он сгнил в тюрьме», — высказалась Зульфия.

При этом женщина отметила, что консульство России в Маврикии помогает в расследовании, насколько это возможно. Мать убитой хочет поскорее дождаться решения суда, при этом не зная, сколько времени у нее еще осталось.

Девушка пропала на Маврикии 17 августа. Ее подруга обратилась в полицию и сообщила семье. Последний раз Залию видели, когда она садилась в машину к своему знакомому. Тело челябинки было обнаружено в лесу с ножевыми ранениями. Знакомый признался в убийстве.

По обвинению в убийстве был задержан 29-летний компьютерный инженер Пурявирсингх Сундур. Изначально он отрицал свою причастность к пропаже девушки, но затем дал признательные показания.

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Тетя убитой на Маврикии преподавательницы из Челябинска Гульназ Туктамышова возмущена тем, что расследование затянулось. И это в то время, когда родственники убившего девушку мавриканца веселятся и ведут праздный образ жизни. «Мы поражены тем, что все так затянулось. Этот нелюдь же признался во всем, что там еще можно расследовать? А еще, мы видим в соцсетях, как живут его родственники. Они ведут праздную жизнь и веселятся, а мы страдаем», — недоумевает тетя девушки Гульназ Туктамышова, сообщается на сайте «Starhit». На данный момент мать убитой, Зульфия Шамигулова, с помощью огласки пытается хоть как-то ускорить процесс расследования. При этом она не исключает, что местная полиция намеренно затягивает расследование и не спешит наказывать убийцу по всей строгости закона. «Какой-то урод просто так взял и растоптал жизнь моей дочери. Просто так взял и убил, причем жестоко убил. Я хочу, чтобы этот преступник был серьезно наказан. Конечно, ни одно наказание не вернет мне дочь. Но я хочу, чтобы он сгнил в тюрьме», — высказалась Зульфия. При этом женщина отметила, что консульство России в Маврикии помогает в расследовании, насколько это возможно. Мать убитой хочет поскорее дождаться решения суда, при этом не зная, сколько времени у нее еще осталось. Девушка пропала на Маврикии 17 августа. Ее подруга обратилась в полицию и сообщила семье. Последний раз Залию видели, когда она садилась в машину к своему знакомому. Тело челябинки было обнаружено в лесу с ножевыми ранениями. Знакомый признался в убийстве. По обвинению в убийстве был задержан 29-летний компьютерный инженер Пурявирсингх Сундур. Изначально он отрицал свою причастность к пропаже девушки, но затем дал признательные показания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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