Пугачевой дали совет для прощения перед россиянами и возвращения на Родину

Певице Алле Пугачевой, чтобы вернуться на российскую сцену, не обязательно что-то делать. Такое мнение высказал артист Антон Зацепин. По его словам, жители страны простят певицу, потому что это заложено в русском менталитете.
«Ей не надо ничего делать. У нас очень быстро это все забывается, у нас нет никакой культуры обмена, у нас сердобольные люди. Пришла, покаялась — все», — заявил Зацепин. Своим мнением он поделился в интервью с «Аргументы и факты».
Певица Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ), были одними из первых, кто покинул Россию с началом специальной военной операции на Украине в 2022 году. В сентябре 2023 года Примадонна забрала документы своих детей из московской школы и объявила о продаже своего замка в деревне Грязь.
Сейчас артистка живет на Кипре в Лимассоле. Там ее не раз замечали во время прогулок с детьми. В 2024 году в честь своего юбилея она выпустила несколько новинок, включая такие песни как «Я Плачу», «Береги Себя» и «Ложный Стыд».
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