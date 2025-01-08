Пугачевой дали совет для прощения перед россиянами и возвращения на Родину

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Пугачева легко сможет вернуться на российскую сцену и даже делать ничего не нужно будет, заявил Зацепин
Пугачева легко сможет вернуться на российскую сцену и даже делать ничего не нужно будет, заявил Зацепин Фото:

Певице Алле Пугачевой, чтобы вернуться на российскую сцену, не обязательно что-то делать. Такое мнение высказал артист Антон Зацепин. По его словам, жители страны  простят певицу, потому что это заложено в русском менталитете. 

«Ей не надо ничего делать. У нас очень быстро это все забывается, у нас нет никакой культуры обмена, у нас сердобольные люди. Пришла, покаялась — все», — заявил Зацепин. Своим мнением он поделился в интервью с «Аргументы и факты». 

Певица Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ), были одними из первых, кто покинул Россию с началом специальной военной операции на Украине в 2022 году. В сентябре 2023 года Примадонна забрала документы своих детей из московской школы и объявила о продаже своего замка в деревне Грязь.

Сейчас артистка живет на Кипре в Лимассоле. Там ее не раз замечали во время прогулок с детьми. В 2024 году в честь своего юбилея она выпустила несколько новинок, включая такие песни как «Я Плачу», «Береги Себя» и «Ложный Стыд».

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Певице Алле Пугачевой, чтобы вернуться на российскую сцену, не обязательно что-то делать. Такое мнение высказал артист Антон Зацепин. По его словам, жители страны  простят певицу, потому что это заложено в русском менталитете.  «Ей не надо ничего делать. У нас очень быстро это все забывается, у нас нет никакой культуры обмена, у нас сердобольные люди. Пришла, покаялась — все», — заявил Зацепин. Своим мнением он поделился в интервью с «Аргументы и факты».  Певица Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ), были одними из первых, кто покинул Россию с началом специальной военной операции на Украине в 2022 году. В сентябре 2023 года Примадонна забрала документы своих детей из московской школы и объявила о продаже своего замка в деревне Грязь. Сейчас артистка живет на Кипре в Лимассоле. Там ее не раз замечали во время прогулок с детьми. В 2024 году в честь своего юбилея она выпустила несколько новинок, включая такие песни как «Я Плачу», «Береги Себя» и «Ложный Стыд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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