В Госдуме объяснили, как увеличить размер пенсии в 2025 году

В 2025 году в России изменятся параметры расчета пенсионных баллов (Индивидуальный пенсионный коэффициент, ИПК), что повлияет на размер будущих пенсий. Об этом сообщил депутат Госдумы и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он отметил, что теперь для заработка одного пенсионного балла необходимо иметь годовой доход не менее 275 900 рублей.
«Важным критерием для этого станет заработок: чтобы заработать один пенсионный балл, граждане должны получать не менее 275 900 рублей за год, что эквивалентно ежемесячному доходу в 22 991 рубль 67 копеек. Этот показатель играет ключевую роль в формировании будущих страховых пенсий», — подчеркнул Чаплин в беседе с RT. По словам политика, чем больше ИПК будет накоплено за период трудовой деятельности, тем значительнее окажется размер его будущих пенсионных выплат.
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), также известный как пенсионные баллы, представляет собой меру, отображающую объем пенсионных взносов, уплаченных работодателями в период трудовой деятельности человека. За один календарный год максимально можно набрать до 10 баллов. Данный лимит остается неизменным начиная с 2021 года.
Чаплин пояснил, что с начала 2025 года стоимость одного пенсионного балла составит 142,76 рубля (почти на 10 рублей по сравнению с прошлым значением). Кроме того, депутат добавил, что размер фиксированной выплаты увеличится на 600 рублей, что также окажет влияние на общий размер пенсионных выплат. «Он поднялся почти на 600 рублей, составив 8728,73 рубля вместо прежних 8134,88 рубля», — поделился Чаплин.
Страховые пенсии в 2025 году должны проиндексировать на 7,3%. Теперь российские пенсионеры, в среднем, будут получать по 24 тысячи рублей в месяц.
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