Макрон призвал Европу проснуться после слов Трампа о Гренландии

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Макрон считает, что Европа должна жестче отстаивать свои интересы
Макрон считает, что Европа должна жестче отстаивать свои интересы Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу проснуться и активнее укреплять свою безопасность после заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о желании приобрести Гренландию. Об этом рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. 

«Но теперь мы должны пойти гораздо дальше, чтобы утвердить свои позиции и защищать свои интересы. А для этого, заявил нам президент в понедельник утром на заседании совета министров Франции, Европа должна проснуться», — передает слова Барро ТАСС.

Он подчеркнул, что слова Трампа отражают переход мира к эпохе «права сильного» и призвал Францию к более решительным действиям в сфере обороны и конкурентоспособности. Блинкен охарактеризовал идею присоединения Гренландии как «плохую» и считает, что она не будет реализована.

Трамп вновь заявил о намерении приобрести Гренландию, подчеркивая ее стратегическую значимость для национальной безопасности США и влияния на Китай. Эксперт Алекс Плитсас отметил, что интерес к Гренландии обусловлен богатством редкоземельных ресурсов и ее территориальными претензиями в Арктике. Трамп считает владение этой территорией «абсолютной необходимостью».

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу проснуться и активнее укреплять свою безопасность после заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о желании приобрести Гренландию. Об этом рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.  «Но теперь мы должны пойти гораздо дальше, чтобы утвердить свои позиции и защищать свои интересы. А для этого, заявил нам президент в понедельник утром на заседании совета министров Франции, Европа должна проснуться», — передает слова Барро ТАСС. Он подчеркнул, что слова Трампа отражают переход мира к эпохе «права сильного» и призвал Францию к более решительным действиям в сфере обороны и конкурентоспособности. Блинкен охарактеризовал идею присоединения Гренландии как «плохую» и считает, что она не будет реализована. Трамп вновь заявил о намерении приобрести Гренландию, подчеркивая ее стратегическую значимость для национальной безопасности США и влияния на Китай. Эксперт Алекс Плитсас отметил, что интерес к Гренландии обусловлен богатством редкоземельных ресурсов и ее территориальными претензиями в Арктике. Трамп считает владение этой территорией «абсолютной необходимостью».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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