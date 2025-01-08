08 января 2025

Зеленский попросил о мире после удара ФАБ по заводу «Мотор Сич»

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Зеленский попросил союзников помощи в достижении мира
Зеленский попросил союзников помощи в достижении мира Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил видеообращение после удара ФАБ по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. По его словам, в произошедшем якобы замешена Россия, которую «нужно принудить к миру». 

«Ни одного дня нельзя терять — надо давить на Москву, надо принуждать Россию к миру, надо делать и в дальнейшем все необходимое. И критически важно при этом сохранить единство всех наших партнеров: Америки и Европы, всех партнеров в мире, которые помогают», — заявил Зеленский в своем telegram-канале в ответ на повреждения оборонного предприятия.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов отмечал, что в разрушениях жилого сектора, находящегося недалеко от завода, виноваты украинские системы ПВО. По информации Рогова, на заводе «Мотор Сич» Украина производит для боевиков ВСУ ударные дроны и ремонтирует авиадвигатели для военных самолетов. Он также отметил, что из-за работы украинских систем ПВО были задеты жилые постройки. Об этом Рогов рассказал в своем telegram-канале. Минобороны РФ пока не комментировало произошедшее.

Ранее появились кадры удара ФАБ по предприятию в Запорожье. Видео было опубликовано российскими военкорами, которые отметили, что ранее завод «Мотор Сич» был национализирован по решению Зеленского.

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Президент Украины Владимир Зеленский выпустил видеообращение после удара ФАБ по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. По его словам, в произошедшем якобы замешена Россия, которую «нужно принудить к миру».  «Ни одного дня нельзя терять — надо давить на Москву, надо принуждать Россию к миру, надо делать и в дальнейшем все необходимое. И критически  важно при этом сохранить единство всех наших партнеров: Америки и Европы, всех партнеров в мире, которые помогают», — заявил Зеленский в своем telegram-канале в ответ на повреждения оборонного предприятия. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов отмечал, что в разрушениях жилого сектора, находящегося недалеко от завода, виноваты украинские системы ПВО. По информации Рогова, на заводе «Мотор Сич» Украина производит для боевиков ВСУ ударные дроны и ремонтирует авиадвигатели для военных самолетов. Он также отметил, что из-за работы украинских систем ПВО были задеты жилые постройки. Об этом Рогов рассказал в своем telegram-канале. Минобороны РФ пока не комментировало произошедшее. Ранее появились кадры удара ФАБ по предприятию в Запорожье. Видео было опубликовано российскими военкорами, которые отметили, что ранее завод «Мотор Сич» был национализирован по решению Зеленского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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