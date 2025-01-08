Зеленский попросил о мире после удара ФАБ по заводу «Мотор Сич»

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил видеообращение после удара ФАБ по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. По его словам, в произошедшем якобы замешена Россия, которую «нужно принудить к миру».
«Ни одного дня нельзя терять — надо давить на Москву, надо принуждать Россию к миру, надо делать и в дальнейшем все необходимое. И критически важно при этом сохранить единство всех наших партнеров: Америки и Европы, всех партнеров в мире, которые помогают», — заявил Зеленский в своем telegram-канале в ответ на повреждения оборонного предприятия.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов отмечал, что в разрушениях жилого сектора, находящегося недалеко от завода, виноваты украинские системы ПВО. По информации Рогова, на заводе «Мотор Сич» Украина производит для боевиков ВСУ ударные дроны и ремонтирует авиадвигатели для военных самолетов. Он также отметил, что из-за работы украинских систем ПВО были задеты жилые постройки. Об этом Рогов рассказал в своем telegram-канале. Минобороны РФ пока не комментировало произошедшее.
Ранее появились кадры удара ФАБ по предприятию в Запорожье. Видео было опубликовано российскими военкорами, которые отметили, что ранее завод «Мотор Сич» был национализирован по решению Зеленского.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.