08 января 2025

МЧС выпустило заявление о погибших пожарных в Энгельсе

МЧС вместе с семьями скорбит о погибших пожарных в Энгельсе
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Глава МЧС выразил соболезнования родным и близким погибших пожарных в Энгельсе
Глава МЧС выразил соболезнования родным и близким погибших пожарных в Энгельсе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

МЧС России вместе с семьями погибших скорбит о гибели сотрудников пожарной службы Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова. Они погибли при ликвидации возгорания в Энгельсе, возникшем после падения обломков БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«МЧС России скорбит о гибели Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова. Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибших», — заявила пресс-служба МЧС в telegram-канале.

В Энгельсе Саратовской области 8 января в результате атаки дронов и последующего пожара погибли два сотрудника МЧС. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин. Он добавил, что в связи с увеличением площади возгорания власти решили ввести режим ЧС.

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МЧС России вместе с семьями погибших скорбит о гибели сотрудников пожарной службы Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова. Они погибли при ликвидации возгорания в Энгельсе, возникшем после падения обломков БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «МЧС России скорбит о гибели Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова. Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибших», — заявила пресс-служба МЧС в telegram-канале. В Энгельсе Саратовской области 8 января в результате атаки дронов и последующего пожара погибли два сотрудника МЧС. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин. Он добавил, что в связи с увеличением площади возгорания власти решили ввести режим ЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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