МЧС выпустило заявление о погибших пожарных в Энгельсе

МЧС России вместе с семьями погибших скорбит о гибели сотрудников пожарной службы Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова. Они погибли при ликвидации возгорания в Энгельсе, возникшем после падения обломков БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«МЧС России скорбит о гибели Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова. Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибших», — заявила пресс-служба МЧС в telegram-канале.
В Энгельсе Саратовской области 8 января в результате атаки дронов и последующего пожара погибли два сотрудника МЧС. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин. Он добавил, что в связи с увеличением площади возгорания власти решили ввести режим ЧС.
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