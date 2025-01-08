08 января 2025

США похвалили Украину за решение остановить транзит газа из России

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Кирби передал положительную реакцию Белого дома на остановку транзита газа из РФ через Украину
Кирби передал положительную реакцию Белого дома на остановку транзита газа из РФ через Украину Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Администрация главы Соединенных Штатов Джо Байдена поддержала решение Украины прекратить транзит газа из РФ в Европу. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы, конечно, приветствуем решение Украины и ее решимость в этом вопросе», — сказал Кирби во время брифинга для прессы. Трансляцию вел youtube-канал Белого дома.

Ранее Еврокомиссия отменила переговоры в Брюсселе на тему остановки транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Среди причин министр экономики Словакии Денис Саков назвал неучастие Украины в переговорном процессе. Киев также готовит еще одну неожиданность для Европы. Верховная рада вслед за прекращением транзита российского газа через свою страну предложила полностью завершить и нефтяные поставки.

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Администрация главы Соединенных Штатов Джо Байдена поддержала решение Украины прекратить транзит газа из РФ в Европу. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Мы, конечно, приветствуем решение Украины и ее решимость в этом вопросе», — сказал Кирби во время брифинга для прессы. Трансляцию вел youtube-канал Белого дома. Ранее Еврокомиссия отменила переговоры в Брюсселе на тему остановки транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Среди причин министр экономики Словакии Денис Саков назвал неучастие Украины в переговорном процессе. Киев также готовит еще одну неожиданность для Европы. Верховная рада вслед за прекращением транзита российского газа через свою страну предложила полностью завершить и нефтяные поставки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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