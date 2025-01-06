В Европе отменили переговоры по транзиту российского газа через Украину

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ЕК отменила переговоры по остановке транзита газа из РФ из-за отказа Украины участвовать в них
ЕК отменила переговоры по остановке транзита газа из РФ из-за отказа Украины участвовать в них Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Еврокомиссия (ЕК) отменила переговоры в Брюсселе на тему остановки транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Среди причин министр экономики Словакии Денис Саков назвал неучастие Украины в переговорном процессе. 

«Европейская комиссия отменила запланированные на вторник брюссельские переговоры по транзиту газа в Словакию. Причина — неучастие украинской стороны», — заявил Саков, его слова передает министерство

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо сообщил, что после остановки транзита существует угроза возникновения газового кризиса в Европе. Однако Денис Саков отметил, что в стране достаточно запасов газа на 2026 год. 

Транзит российского газа в Европу через украинскую территорию был прекращен 1 января 2025 года. Это связано с тем, что Киев не продлил соответствующее соглашение с «Газпром». По информации агентства Bloomberg, в Европе наблюдается максимальное за последние семь лет сокращение объемов газовых запасов, что обусловлено увеличением потребности в энергии для отопления из-за морозов. Так, наполненность подземных газохранилищ в Европе составляет 70%, это меньше по сравнению с 86% в аналогичный период 2024 года. При этом цены на газ в Европе могут значительно увеличиться. 

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Еврокомиссия (ЕК) отменила переговоры в Брюсселе на тему остановки транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Среди причин министр экономики Словакии Денис Саков назвал неучастие Украины в переговорном процессе.  «Европейская комиссия отменила запланированные на вторник брюссельские переговоры по транзиту газа в Словакию. Причина — неучастие украинской стороны», — заявил Саков, его слова передает министерство.  Ранее словацкий премьер Роберт Фицо сообщил, что после остановки транзита существует угроза возникновения газового кризиса в Европе. Однако Денис Саков отметил, что в стране достаточно запасов газа на 2026 год.  Транзит российского газа в Европу через украинскую территорию был прекращен 1 января 2025 года. Это связано с тем, что Киев не продлил соответствующее соглашение с «Газпром». По информации агентства Bloomberg, в Европе наблюдается максимальное за последние семь лет сокращение объемов газовых запасов, что обусловлено увеличением потребности в энергии для отопления из-за морозов. Так, наполненность подземных газохранилищ в Европе составляет 70%, это меньше по сравнению с 86% в аналогичный период 2024 года. При этом цены на газ в Европе могут значительно увеличиться. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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