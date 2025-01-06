В Европе отменили переговоры по транзиту российского газа через Украину

Еврокомиссия (ЕК) отменила переговоры в Брюсселе на тему остановки транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Среди причин министр экономики Словакии Денис Саков назвал неучастие Украины в переговорном процессе.
«Европейская комиссия отменила запланированные на вторник брюссельские переговоры по транзиту газа в Словакию. Причина — неучастие украинской стороны», — заявил Саков, его слова передает министерство.
Ранее словацкий премьер Роберт Фицо сообщил, что после остановки транзита существует угроза возникновения газового кризиса в Европе. Однако Денис Саков отметил, что в стране достаточно запасов газа на 2026 год.
Транзит российского газа в Европу через украинскую территорию был прекращен 1 января 2025 года. Это связано с тем, что Киев не продлил соответствующее соглашение с «Газпром». По информации агентства Bloomberg, в Европе наблюдается максимальное за последние семь лет сокращение объемов газовых запасов, что обусловлено увеличением потребности в энергии для отопления из-за морозов. Так, наполненность подземных газохранилищ в Европе составляет 70%, это меньше по сравнению с 86% в аналогичный период 2024 года. При этом цены на газ в Европе могут значительно увеличиться.
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