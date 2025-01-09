В Курганской области и соседних регионах изъяли десятки земельных участков

В Курганской, Свердловской и Челябинской областях за год изъяли 48 земельных участков у недобросовестных бизнесменов. Территории почти на 15 тысяч гектаров были выставлены на торги. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Судами в течение 2024 года было изъято 48 востребованных, но неиспользуемых сельскохозяйственных участков общей площадью 14,8 тысячи гектаров, что в три раза превышает показатель прошлого года. Все изъятые участки выставлены на торги», — сообщили URA.RU в ведомстве. Всего под процедуру изъятия за прошедший год попало 64 участка площадью 21,5 тысячи га.
Также за 2024 год в трех регионах удалось ликвидировать 22 несанкционированных свалки твердых коммунальных отходов на общей площади 22,7 га. Из них шесть свалок прошлых лет в Курганской области. Всего за ушедший год в субъектах в сельскохозяйственный оборот было введено 11,5 тысячи га ранее нарушенных и неиспользуемых земель. В Челябинской области — 5,3 тысячи га, в Курганской области — 4,4 тысячи га, в Свердловской области — 1,8 тысячи га.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.