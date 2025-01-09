Отражение украинского контрнаступления — одна из главных операций ВС РФ в 2024 году. С таким мнением выступил полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук. Он добавил, что противостояние вторжению ВСУ в Курской области — также часть данной операции.
«Отражение „контрнаступа“ — это отдельный вид операции, которую проводила российская армия. <...> С точки зрения военной теории алгоритм отступления сложнее, чем организация наступления», — подчеркнул военный Пинчук в беседе с «Украиной.ру». Он добавил, что отражение наступления ВСУ в Курской области также имеет важное значение.
По его словам, это масштабная операция, которая была начата с формирования так называемых «линий Суровикина», постройки инженерных сооружений, правильного штабного маневрирования резервам. Также в качестве примера успешных действия ВС РФ военный Пинчук назвал освобождение Авдеевки, бои на севере Харьковской области, а также ликвидацию плацдарма ВСУ в Крынках.
В Минобороны РФ отмечали, что за весь 2024 год российские военные освободили 214 населенных пунктов. Помимо Авдеевки, в военном ведомстве сделали акцент на освобождении Угледара и Селидово.
Также именно летом 2024 года ВСУ начали свое вторжение в Курскую область. После интенсивных боев и последующих неудач Киев попытался повторить попытку проникнуть вглубь российской территории в январе 2025 года. По итогу командир специального подразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что противник был «уничтожен, сожжен и захвачен в плен».
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