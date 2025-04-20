«Когда я целую ему ноги, он отвечает» — Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна, Путине и СВО

Главный редактор медиагруппы RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что была самым счастливым человеком до декабря 2024 года, когда ее муж, журналист Тигран Кеосаян, впал в кому, а затем пережил клиническую смерть. После этого она хотела уйти на СВО, потому что мысль о смерти была легче, чем о переживании за близкого человека. А сейчас Симоньян, дежуря в палате мужа, целует его ноги, а он отвечает ей, шевеля пальцами. Справиться с непростым периодом главреду RT помогает вера, заложенная еще в детстве. Подробнее о состоянии мужа Симоньян, ее вере и дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным — в материале URA.RU.
Состояние Кеосаяна
Журналистка отметила, что Когда состояние Кеосаяна ухудшилось, Симоньян хотела отправиться на СВО. Об этом она рассказала в программе «Судьба человека», трансляция которой велась на телеканале «Россия 1». Участь смерти ей казалась более легкой, чем жизнь со страданием о муже. Однако журналистка отказалась от этих мыслей ради детей.
В настоящее время она вернулась из больницы домой, чтобы быть рядом с ними. Вместе с матерью Кеосаяна они молятся о его здоровье. «Не рви мне душу. Я и так на последнем издыхании. Не могу смотреть фотографии, не могу зайти в его кабинет в нашем доме. Мне кажется, у меня разорвется сердце», — сообщила главред RT.
Сейчас выздоровление Кеосаяна находится за пределами медицины, в руках божьих, поделилась Симоньян. Она также вспомнила о том, как супруг гордился словами Путина. «Ваш муж если не экстремист, то человек радикальных взглядов. Я его боюсь», — шутливо отзывался о журналисте глава государства.
Когда Кеосаяну стало хуже, журналистка поехала к Путину и рассказала ему. «Наш президент очень эмпатичный. Очень чувствующий и сочувствующий человек. Я сразу поехала к нему, все показала, рассказала», — отметила Симоньян. Слова президента она позже передала Кеосаяну.
В ответ на это он начал проявлять признаки сознания. Начал реагировать на происходящее. «Тигран отвечает. Он моргает, рот открывает, шевелится, руки протягивает», — отметила Симоньян. В ходе беседы она также добавила, что у них есть возможность общаться: когда она целует ему ноги, он сгибает пальцы на ногах.
Неопубликованное интервью Кеосаяна до комы
В ранее неопубликованном интервью, показанном в эфире программы, Кеосаян откровенно рассказал о любви, отношениях с Симоньян и их взаимном уважении. По его словам, их союз избежал конкуренции, несмотря на сложные характеры обоих, благодаря взаимному уважению и зрелости. «Мы встретились сформировавшимися взрослыми личностями, и это очень тяжело, особенно с моим характером. Но соревнование у нас не началось», — отметил Кеосаян.
«Что такое любовь? У меня нет формулы какой-то. Уже на третьем свидании история из ухаживаний мужчины за красивой женщиной переросла в родственную историю. <...> К этому добавилось мое восхищение ее уникальными умственными способностями и бесконечное уважение», — рассказал Кеосаян о своих чувствах к Маргарите Симоньян.
Нет левой сонной артерии
С рождения у Симоньян отсутствует левая сонная артерия. По словам Симоньян, об особенностях своего организма она узнала лишь в 30 лет во время планового медицинского обследования. Я вообще ни на что не жалуюсь, я не знала бы об этом», — сказала журналистка.
Она также отметила, что медиков удивило ее состояние, поскольку при таком диагнозе обычно наблюдаются серьезные когнитивные нарушения, в частности — неумение самостоятельно писать. При этом журналистка объяснила медикам, что окончился школу с золотой медалью и ее ничего не беспокоит в плане здоровья.
Праздновала Пасху с детства
Симоньян научила молиться бабушка. Она же накрывала стол на Пасху, уставляла его куличами и сливовым пирогом собственного приготовления. Запах, по словам журналистки, слышался еще с улицы. Этот праздник семья отмечала несмотря на государственный атеизм Советского союза. «Пасха — это главный праздник для меня, и, наверное, для любого верующего человека, потому что воскрешение Христа попирает смерть. А раз смерть может быть попрана, значит, ее нет. Это дает большую надежду», — сказала Симоньян.
Родственникам перерезали горло
Родителям бабушки Симоньян перерезали горло за веру во время геноцида армян в Османской империи. «Моя бабушка пережила геноцид армян в Османской империи. Это были люди, которые были убиты за свою веру. Ее родители погибли за свою веру на ее глазах — им перерезали горло», — сказала главред RT. Но при этом бабушка журналистки пронесла веру через всю жизнь.
Чудо с крестиком
Перестала молиться Симоньян только раз в жизни — в подростковом возрасте, во время бунтарства. В то время она потеряла крестик на диком общественном песчаном пляже у реки Кубани. Там проходили тысячи людей, гуляли животные, менялась погода. Через год, когда будущая журналистка вновь начала молиться и сожалеть об утерянном символе веры, она вновь пришла на этот пляж. И увидела свой крестик. «Хочешь верь, хочешь не верь. Я пришла первый раз на пляж <...> И первое, что я увидела — мой крестик <...> Абсолютное чудо», — сказала Симоньян, подчеркнув, что теперь неистребимая вера помогает ей пережить нестерпимую мысль об уходе близких.
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