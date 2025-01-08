Экс-директор пермского музея совриска PERMM настаивает на своей невиновности

Бывший директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева на фоне нового иска прокуратуры заявила о своей невиновности в деле о конфликте интересов. Надзорное ведомство, ранее заявившее о нарушениях со стороны Аллахвердиевой при заключении контрактов во время руководства музеем, теперь требует в причине ее увольнения указать формулировку «в связи с утратой доверия». Сама экс-директор утверждает, что возможный конфликт интересов был урегулирован.
«Мною полностью выполнены требования действующего законодательства в части урегулирования конфликта интересов при заключении сделок с Арсением Сергеевым. Утверждения прокуратуры об отсутствии согласования не соответствуют действительности и опровергаются материалами, предоставленными в судебное заседание», — заявила Аллахвердиева «Новому компаньону».
В 2024 году прокуратура уличила музей современного искусства в незаконных сделках и подала иск в суд с требованием взыскать более 300 тысяч рублей. 6 декабря Аллахвердиева покинула пост директора PERMM. Ее обязанности стал исполнять заведующий отделом маркетинга и рекламы Станислав Павлов. 8 января стало известно о новом иске прокуратуры — теперь она требует сменить формулировку приказа об увольнении директора музея с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!