08 января 2025

Экс-директор пермского музея совриска PERMM настаивает на своей невиновности

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Наиля Аллахвердиева утверждает, что сделки заключены законно
Наиля Аллахвердиева утверждает, что сделки заключены законно Фото:

Бывший директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева на фоне нового иска прокуратуры заявила о своей невиновности в деле о конфликте интересов. Надзорное ведомство, ранее заявившее о нарушениях со стороны Аллахвердиевой при заключении контрактов во время руководства музеем, теперь требует в причине ее увольнения указать формулировку «в связи с утратой доверия». Сама экс-директор утверждает, что возможный конфликт интересов был урегулирован.

«Мною полностью выполнены требования действующего законодательства в части урегулирования конфликта интересов при заключении сделок с Арсением Сергеевым. Утверждения прокуратуры об отсутствии согласования не соответствуют действительности и опровергаются материалами, предоставленными в судебное заседание», — заявила Аллахвердиева «Новому компаньону».

В 2024 году прокуратура уличила музей современного искусства в незаконных сделках и подала иск в суд с требованием взыскать более 300 тысяч рублей. 6 декабря Аллахвердиева покинула пост директора PERMM. Ее обязанности стал исполнять заведующий отделом маркетинга и рекламы Станислав Павлов. 8 января стало известно о новом иске прокуратуры — теперь она требует сменить формулировку приказа об увольнении директора музея с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия». 

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Бывший директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева на фоне нового иска прокуратуры заявила о своей невиновности в деле о конфликте интересов. Надзорное ведомство, ранее заявившее о нарушениях со стороны Аллахвердиевой при заключении контрактов во время руководства музеем, теперь требует в причине ее увольнения указать формулировку «в связи с утратой доверия». Сама экс-директор утверждает, что возможный конфликт интересов был урегулирован. «Мною полностью выполнены требования действующего законодательства в части урегулирования конфликта интересов при заключении сделок с Арсением Сергеевым. Утверждения прокуратуры об отсутствии согласования не соответствуют действительности и опровергаются материалами, предоставленными в судебное заседание», — заявила Аллахвердиева «Новому компаньону». В 2024 году прокуратура уличила музей современного искусства в незаконных сделках и подала иск в суд с требованием взыскать более 300 тысяч рублей. 6 декабря Аллахвердиева покинула пост директора PERMM. Ее обязанности стал исполнять заведующий отделом маркетинга и рекламы Станислав Павлов. 8 января стало известно о новом иске прокуратуры — теперь она требует сменить формулировку приказа об увольнении директора музея с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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